Почина актьорът Греъм Грийн от ''Танцуващият с вълци''

На 73 години е починал актьорът Греъм Грийн", чиято звезда изгря с филмовия хит от 1990-а "Танцуващият с вълци".

Грийн е издъхнал в болница в Торонто, Канада, на 31 август.

"Той бе велик мъж с морал, етика и характер и ще липсва завинаги", каза пред холивудското издание "Дедлайн" неговият агент Майкъл Грийн.

Актьорът е роден на 22 юни 1952 година в Онтарио, Канада. Дебютира на екрана в канадския сериал "Великият детектив".

За "Танцуващият с вълци" получава номинация за "Оскар". По-късно се снима в "Маверик", "Умирай трудно: С отмъщение", "Зелената миля", Здрач: Нова луна".