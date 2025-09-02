Почина актьорът Греъм Грийн от ''Танцуващият с вълци''

На 73 години е починал актьорът Греъм Грийн", чиято звезда изгря с филмовия хит от 1990-а "Танцуващият с вълци".
Грийн е издъхнал в болница в Торонто, Канада, на 31 август.
"Той бе велик мъж с морал, етика и характер и ще липсва завинаги", каза пред холивудското издание "Дедлайн" неговият агент Майкъл Грийн.
Актьорът е роден на 22 юни 1952 година в Онтарио, Канада. Дебютира на екрана в канадския сериал "Великият детектив".
За "Танцуващият с вълци" получава номинация за "Оскар". По-късно се снима в "Маверик", "Умирай трудно: С отмъщение", "Зелената миля", Здрач: Нова луна".
02.09 2025 в 09:55
02.09 2025 в 09:52
