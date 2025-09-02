Почина актьорът Греъм Грийн от ''Танцуващият с вълци''

OFFNews 02 септември 2025 в 09:23 670 2
Греъм Грийн (1952-2025)

Снимка Getty Images
Греъм Грийн (1952-2025)

На 73 години е починал актьорът Греъм Грийн", чиято звезда изгря с филмовия хит от 1990-а "Танцуващият с вълци".

Грийн е издъхнал в болница в Торонто, Канада, на 31 август.

"Той бе велик мъж с морал, етика и характер и ще липсва завинаги", каза пред холивудското издание "Дедлайн" неговият агент Майкъл Грийн.

Актьорът е роден на 22 юни 1952 година в Онтарио, Канада. Дебютира на екрана в канадския сериал "Великият детектив".

За "Танцуващият с вълци" получава номинация за "Оскар". По-късно се снима в "Маверик", "Умирай трудно: С отмъщение", "Зелената миля", Здрач: Нова луна".

    542

    2

    Октим

    02.09 2025 в 09:55

    -0
    +0
    УИЛ не Уелс, както го е променил речника в телефона ми.

    542

    1

    Октим

    02.09 2025 в 09:52

    -0
    +0
    Бог да го прости! Като актьор от така наречената "тройка индианци" ( той, Уес Стъди и Уелс Симпсън) беше най-добрия!
     
