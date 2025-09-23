Памела Андерсън и Алиша Кийс се присъединиха към кампания против употребата на грим

Памела Андерсън, Алиша Кийс и други знаменитости се присъединиха към кампания против употребата на грим и вдъхновяват хиляди жени по света да ги последват, съобщава АП.

Андерсън не е против грима – просто вече го е използвала в младостта си. Затова, на 58 години, тя присъства на модни шоута и филмови премиери без грим.

„Не се опитвам да бъда най-красивото момиче в стаята“, казва Андерсън пред „Вог“, преди да присъства на събитие по време на Седмицата на модата в Париж. „Чувствам това като свобода. То е като облекчение.“

Въпросът е дали в обикновения свят, без прожекторите и камерите, е толкова лесно да сме без грим. Някои почитатели на този външен вид и експерти споделят мнението си.

По-възрастните жени не се отказват масово от грима, но Андерсън, Кийс и други знаменитости, които се появяват в обществото без него, със сигурност вдъхновяват и други дами да ги последват.

Работещите жени обаче признават, че понякога е трудно да се появят на работа без грим – особено в традиционни или по-малко креативни среди.

„Все още смятам, че има определени корпоративни политики, които са свързани с грима. Важно е да се чувстваш добре и изискано“, казва Дебора Борг, ръководител на отдел „Човешки ресурси“ в творческа компания с близо 25 000 служители.

След КОВИД-19, Борг забелязва, че все повече жени идват на работа без грим, което според нея отразява значителна промяна в динамиката на работното място.

49-годишната Борг се е отказала от грима преди няколко години, запазвайки единствено яркото си червено червило. В уютното магазинче Dalya в нюйоркския квартал „Сохо“ тя служи като модел и пример за това как жените без грим могат да изглеждат прекрасно, използвайки дрехите и аксесоарите, за да подчертаят външния си вид.

Гримьорката Ребека Робълс съветва Борг и други жени със зряла кожа как да поддържат хидратацията и да акцентират върху лицето си без грим.

Робълс препоръчва пет стъпки за ежедневна грижа: меко почистване на лицето, серум с витамин C за озаряване и смекчаване на малките бръчки, овлажнител със слънцезащита, допълнителен слънцезащитен крем (не забравяйте ушите) и гланц за устни за финален блясък. Спиралата не е задължителна – само извийте миглите за обем, а веждите леко срешете.

Тя съветва да се търсят продукти с хиалуронова киселина и серамиди и да се избягва разтягане на кожата. Всеки продукт трябва да се остави да действа поне минута или две, преди да се премине към следващата стъпка.

Борг подчертава, че отказът от грим значително опростява сутрешната ѝ подготовка – докато преди ѝ трябват около 30 минути за грим, сега тя оправя косата и лицето си два пъти по-бързо.

Личният стилист Натали Тинчър, основател на марката Bu Style, хвали Андерсън, Кийс и други знаменитости за това, че се появяват без грим и в социалните медии: „Те изглеждат прекрасно и са толкова уверени в естествеността си, че дават пример на всички жени. Казват: „Хей, какво да крия? Не трябва да го правя. Мога да избирам – без грим, с малко грим или в пълния блясък.“