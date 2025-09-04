Джъстин Бийбър пуска следващия си албум Swag II

Канадският певец Джъстин Бийбър съобщи, че отново ще изненада своите почитатели с нов албум - този път със Swag II, предаде Асошиейтед прес.
Днес певецът обяви, че Swag II ще се появи в петък, 5 септември.
Поп звездата пусна изображение в Инстаграм на бледорозов фон с текста Swag II в центъра - за разлика от обложката на Swag, на която също има само името на албума, но на черен фон.
Бийбър сподели и своя снимка, заедно със съпругата си моделът Хейли Бийбър и техния малък син Джак Брус Бийбър.
Малко се знае за това какво предстои, като същото важеше и за Swag, припомня Асошиейтед прес. Албумът, съдържащ 21 песни, засяга теми като любовта, живота и бащинството. Сред силните песни са Go Baby, посветена на съпругата му и Devotion, в която присъства и гласът на ар енд би артистът Dijon.
Преди Swag II и Swag, Бийбър не бе пускал нов албум от Justice през 2021 г.
През 2023 г. певецът продаде правата върху музиката си – на всичките шест албума, включително на хитове като Sorry и Baby, на базираната във Великобритания музикална инвестиционна компания Hipgnosis, като финансови подробности за сделката не бяха разкрити.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Поредна катастрофа с АТВ: Мъж загина в Пловдив, блъсна се в гараж
Голям срив на Гугъл (ОБНОВЕНА)
Учителят, обвинен в педофилия, бил предупреждаван от училището, но продължил (допълнена)
Кошмар в Лисабон: Най-малко 15 загинали при катастрофа на легендарен фуникуляр (снимки)