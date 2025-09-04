Джъстин Бийбър пуска следващия си албум Swag II

Канадският певец Джъстин Бийбър съобщи, че отново ще изненада своите почитатели с нов албум - този път със Swag II, предаде Асошиейтед прес.

Днес певецът обяви, че Swag II ще се появи в петък, 5 септември.

Поп звездата пусна изображение в Инстаграм на бледорозов фон с текста Swag II в центъра - за разлика от обложката на Swag, на която също има само името на албума, но на черен фон.

Бийбър сподели и своя снимка, заедно със съпругата си моделът Хейли Бийбър и техния малък син Джак Брус Бийбър.

Малко се знае за това какво предстои, като същото важеше и за Swag, припомня Асошиейтед прес. Албумът, съдържащ 21 песни, засяга теми като любовта, живота и бащинството. Сред силните песни са Go Baby, посветена на съпругата му и Devotion, в която присъства и гласът на ар енд би артистът Dijon.

Преди Swag II и Swag, Бийбър не бе пускал нов албум от Justice през 2021 г.

През 2023 г. певецът продаде правата върху музиката си – на всичките шест албума, включително на хитове като Sorry и Baby, на базираната във Великобритания музикална инвестиционна компания Hipgnosis, като финансови подробности за сделката не бяха разкрити.