Затварят родилното отделение в Севлиево

OFFNews 27 ноември 2025 в 08:45 141 0
бебе

Снимка Pixabay
Търси се работещо решение

Родилното отделение в общинската болница в Севлиево ще бъде затворено от 1 декември. Основната причина е спадът в дейността в последните две години.

Отделението се дотира, за да може да функционира, посочи директорът на общинската болница в Севлиево д-р Пламен Цеков по БНР. Въпреки създадените добри условия след инвестициите в обновяване и оборудване, както и в съвременна апаратура в отделението, осигурени с помощта на фирмите в града, голяма част от родилките от Севлиево избират да родят другаде.

За изминалата година местната болница са предпочели половината от жените в общината, станали майки, а за тази в отделението са проплакали 63 деца, като за ноември няма нито едно раждане, посочи д-р Цеков.

"И това е твърде, твърде недостатъчно като приход, за да можем да издържаме огромната материална база, заплатите на лекари, на акушерки. Цялата дейност по издръжка на това отделение месечно струва около 60 хиляди лева, а този месец имаме заработени около 9 хиляди до момента", твърди директорът.

Част от проблема е и кадровият дефицит в отделението, в което всички лекари са в пенсионна възраст.

По думите на директора на лечебното заведение ще се търси работещо решение, за да може дейността на родилното отделение, което съществува повече от 70 години, да бъде възобновена.

