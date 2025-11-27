Затварят родилното отделение в Севлиево

Родилното отделение в общинската болница в Севлиево ще бъде затворено от 1 декември. Основната причина е спадът в дейността в последните две години.
Отделението се дотира, за да може да функционира, посочи директорът на общинската болница в Севлиево д-р Пламен Цеков по БНР. Въпреки създадените добри условия след инвестициите в обновяване и оборудване, както и в съвременна апаратура в отделението, осигурени с помощта на фирмите в града, голяма част от родилките от Севлиево избират да родят другаде.
За изминалата година местната болница са предпочели половината от жените в общината, станали майки, а за тази в отделението са проплакали 63 деца, като за ноември няма нито едно раждане, посочи д-р Цеков.
"И това е твърде, твърде недостатъчно като приход, за да можем да издържаме огромната материална база, заплатите на лекари, на акушерки. Цялата дейност по издръжка на това отделение месечно струва около 60 хиляди лева, а този месец имаме заработени около 9 хиляди до момента", твърди директорът.
Част от проблема е и кадровият дефицит в отделението, в което всички лекари са в пенсионна възраст.
По думите на директора на лечебното заведение ще се търси работещо решение, за да може дейността на родилното отделение, което съществува повече от 70 години, да бъде възобновена.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Ден 265: Стив Уиткоф ''на калъп''. Канадските дневници на Райна Александрова
Хиляди излязоха на протест срещу спешното приемане на бюджета за догодина (видео, снимки, обновява се)
Хиляди излязоха на протест срещу спешното приемане на бюджета за догодина (видео, снимки, обновява се)
Хиляди излязоха на протест срещу спешното приемане на бюджета за догодина (видео, снимки, обновява се)