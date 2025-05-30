Започват доставките на апаратура за детската болница в Бургас

Готов е графикът за доставката и монтажа на високотехнологичната апаратура за Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ Бургас.

За това съобщи във Фейсбук профила си кметът на града Димитър Николов.

По думите му апаратурата ще бъде доставена от "най-реномираните световни производители на медицинска апаратура и е разработена специално за деца, като се отчитат особеностите на детската анатомия и специфичните потребности в грижата за малките пациенти".

Тя е с по-голяма прецизност в изпълнението на процедурите, по-ниско дозово облъчване (при образната диагностика), понижен шум и по-кратко време за изследване, както и гарантирана по-дружелюбна среда за преглед и лечение чрез външния дизайн на оборудването и на пространствата.

"Доставките започват през юни, предстои и обучението на екипите, които поетапно започваме да назначаваме", обяви Николов.

Бургаският кмет е инспектирал и строителството на жилищния блок за медици в комплекс “Изгрев”. "Апартаментите ще са за лекари от други градове и държави, които ще привлечем да работят в Бургас. Интересът е голям, оптимист съм, че до края на годината ще можем да се поздравим с откриването на детска болница “Света Анастасия” Бургас, каза Димитър Николов.

Заявка за старт на Педиатрията в Бургас бе направена и от премиера Росен Желязков, който посети строителния обект през април. По време на визитата му бе съобщено, че детската болница в морския град ще разполага с 147 легла и с 16 отделения. В нея ще работят 120 лекари и 220 медицински сестри.

Проектът е изготвен от международен консорциум, спонсориран и финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие и до момента е изградил 70 болници в света. Кметът на Бургас подчерта, че още преди да бъде построена, болницата вече е официално приета в Европейската мрежа на детските болници.

Междувременно, през март, бе даден старта на общественото обсъждане на проекта за изграждане на Национална детска болница. От гражданската инициатива "ЗА истинска детска болница" предупредиха за "недостиг н капацитет" в екипа, който ще обсъжда проекта.

Седмици по-късно министърът на здравеопазването Силви Кирилов назначи нов временно изпълняващ длъжността директор на „Здравната инвестиционна компания за детска болница“ (ЗИКДБ) ЕАД. Д-р Златко Глигоров бе освободен заради "необходимостта от повишаване на ефективността на вътрешната и външната комуникация".

Към момента проектът е на етап "финализиране на обемно-устройственото планиране".

„Докладите за структура, обхват и капацитет, функционална програма и медицинско и немедицинско оборудване не просто отразяват високо ниво на експертна компетентност – те въплъщават най-добрите европейски практики, интегрирани в един иновативен и целенасочен модел на съвременно детско здравеопазване, обяви на пресконференция зам.-министър Добромира Карева.