Започва имунизационната кампания срещу COVID-19 за есенно-зимния сезон 2025/2026 г. Приложението на ваксините ще започне от 23 септември във всички области на страната и ще бъде напълно безплатно, съобщават на онлайн платформата "Плюс мен", създадена от Министерството на здравеопазването с цел популяризиране на ползите от ваксините.

Министърът на здравеопазването одобри препоръките на Националния експертен съвет по имунизации.

За предстоящата кампания са доставени 47 520 дози иРНК ваксини (Pfizer-BioNTech) срещу вариант LP.8.1 на SARS-CoV-2. Те вече са налични в регионалните здравни инспекции. От тях 43 200 дози са за лица над 12 години, а близо 4 000 са за деца от 6 месеца до 11 години.

Като приоритетни групи за ваксинация са определени лица на възраст 60+; хора с хронични заболявания; имунокомпрометирани лица (вкл. деца над 6 месеца); бременни жени; медицински персонал; потребители и персонал на социални институции.

Ваксина срещу COVID-19 може да получи и всяко друго лице, което не попада в посочените групи и няма противопоказания за имунизация. Тя се прилага в единична доза, с изключение на децата под 5 години, които не са преболедували или ваксинирани досега – при тях се поставят три дози.

При хора с предходна имунизация срещу COVID-19 трябва да има интервал от най-малко 3 месеца от последната доза. Имунокомпрометираните могат да получат допълнителна доза след 6 месеца.

Националният експертен съвет препоръчва и паралелна защита със сезонна грипна ваксина. За хората на и над 65 години тя се осигурява безплатно по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при хора на и над 65 г. 2023-2026 г.

Информация за пунктовете по населени места може да бъде намерена тук.