Заплати чрез колективно договаряне искат частните болници

Настояваме да се намери устойчиво решение чрез колективното трудово договаряне, а не с конкретни суми в закон. Това заяви на пресконференция в БТА Красимир Грудев, председател на Националното сдружение на частните болници (НСЧБ).

Поводът е предвиденият в проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. целеви държавен трансфер от 260 млн. евро за трудови възнаграждения за персонал в Закона за лечебните заведения. НСЧБ и Българската болнична асоциация (ББА) считат подхода за неправилен.

"Определяме точни, фиксирани суми в Закона за лечебните заведения, а какво ще стане догодина, когато инфлацията ни удари още по-тежко – пак ли ще правим поправки в закона", запита Грудев. По думите му така се нарушава и принципът за тристранния диалог.

Темата касае възнагражденията на младите медицински специалисти, каза председателят на ББА адв. Свилена Димитрова. - Повече от 20 години финансирането в здравеопазването е на база на извършена дейност. Сегашното предложение е да се фиксират суми само за заплати, което води до дисбаланс в начина, по който функционира системата, коментира тя. Не е коректно даването на фиксирана сума, без да има значение по какъв начин човекът, който я получава, се включва в работния процес, заяви тя.

"Освен заплащането, трябва да се мисли и за изграждането на възможности за реализация, с които да задържим младите специалисти", заяви Андрей Марков от ББА.

От двете асоциации твърдят в писмена позиция, че се предвижда трансферите за персонал „да се извършват към конкретни лечебни заведения: болници, центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания, комплексни онкологични центрове и домове за медико-социални грижи, но не и към частни такива“.

Какво предлагат

До намирането на устойчиви, системни и професионално обосновани решения, предлагаме предвидените трансфери от централния бюджет да бъдат насочени към:

• осигуряване на стипендии за новозавършилите лекари, които започват специализация;

• финансово подпомагане на новозавършилите специалисти по здравни грижи;

• независимо от мястото на специализация или работа, за да не се създава неравнопоставеност;

• при условия и ред, утвърдени съвместно от Министерството на здравеопазването и съсловните организации, така че подкрепата да бъде целева, прозрачна и професионално обоснована.

Този подход предлага реална, справедлива и секторно адекватна подкрепа за младите медицински специалисти, без да нарушава модела на финансиране на НЗОК, без да създава изкуствени разделения между лечебните заведения и без да въвежда механизми, които не могат да бъдат поддържани в бъдеще, посочват от НСЧБ и допълват, че предложенията изискват промени в Закона на бюджета на НЗОК за 2025 г.

На 26 ноември Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание одобри на второ четене проектобюджета на държавното обществото осигуряване, както и на на НЗОК за 2026 г.

Ден по-късно управляващите обявиха, че ще преработят проектобюджета за 2026 г. в диалог със синдикати и работодатели. Първите разговори бяха в петък, 28 ноември. Очаква се тази седмица разговорите в тристранния формат да продължат.