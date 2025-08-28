Всички да плащат потребителска такса за преглед, искат от сдружението на джипитата

Не трябва да има освободени от потребителска такса за преглед при лекар. А ако някой е решил, че този човек трябва да бъде освободен - да му покрие разхода.

Това заяви доц. Любомир Киров - председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) по БНТ.

Той припомни, че от такса са освободени децата до 18-годишна възраст, както и пенсионерите и хората с хронични заболявания. Всички те ползват услугите, без да имат никакъв принос, допълни доц. Киров.

Потребителската такса е толкова обезценена и замразена вече 15 години, че е загубила всякакъв смисъл“, коментира преди дни председателят на УС на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брънзалов по Нова тв.

По думите му таксата трябва да е 1% от минималната заплата. Така сумата ще се актуализира автоматично и няма да бъде унизителна за труда на лекарите. Готови сме на разговори, за да не се повтарят грешките от миналото, когато тя беше фиксирана в левове, подчерта д-р Брънзалов.

От 2011 г. досега таксата не порасна, а минималната работна заплата се е увеличила четири пъти, заяви доц. Киров днес.