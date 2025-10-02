Всяко трето дете в света е изложено на опасни нива на олово

Всяко трето дете по света - около 800 милиона - има прекалено високи нива на олово в кръвта, показват данни, цитирани от списание „Вокс“. Експозицията на олово е доказано свързана с намален коефициент на интелигентност при децата, преждевременна смърт при възрастни и множество необратими здравни проблеми.

От 70-те години на миналия век редица държави, сред които САЩ и повечето страни в Европа, премахват оловото от боите и бензина. Последна това направи Алжир през 2021 г. В много страни с ниски доходи обаче боите с олово все още са законни, а основен източник на замърсяване остават оловните батерии.

Използвани масово в автомобили, болници и центрове за данни, те не са опасни сами по себе си. Проблемът настъпва при износване и неправилно рециклиране – често в малки работилници или импровизирани съоръжения. Там киселината от батериите се излива на земята, а оловните плочи се топят в пещи без защита, което води до замърсяване на въздуха, почвата и водите. Отпадъците („шлака“) нерядко се изхвърлят в околни полета и реки, пише БГНЕС.

„Необходима е политическа намеса, защото съществува фундаментален дисбаланс между икономическите стимули“, коментира изследователят Хюго Смит, автор на Lead Battery Notes.

Някои държави вече предприемат мерки. В Бразилия над 75% от батериите се рециклират в лицензирани съоръжения. Китай затвори незаконните леярни и въведе стимули за легален сектор. Южна Африка задължи производителите да приемат обратно използваните акумулатори, а Филипините експериментират с подобни схеми.

Световната банка оценява, че излагането на олово струва на глобалната икономика над 5 100 милиарда евро годишно и води до милиони преждевременни смъртни случаи. Според експертите елиминирането му е една от най-рентабилните мерки за подобряване на общественото здраве.