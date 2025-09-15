Вдигнаха медицински хеликоптер за планинар с инфаркт

Планинските спасители от Дупница свалиха от Рила планинар, който е получил инфаркт в района на езерото Бъбрека. Акцията е осъществена с участието на медицинския хеликоптер на ЦСМПВ.

Мъжът е местен възрастен планинар. От ПСС казват, че е бил добре подготвен. Въпреки усилията на ПСС Дупница и д-р Николай Николов от Плевен, който е оказал подкрепа на място, обаче мъжът е починал.

Мартин Джокин от ПСС Дупница припомня, че дежурствата на отряда през делничните дни за този сезон приключиха. През почивните дни дежурствата продължават до края на месец септември.