Въвеждат оценка за качество на лечението

Въвеждането на качествени и количествени индикатори за оценка на лечението на пациентите предвижда одобреният Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване прието от правителството.

Предлаганите промени са свързани с изпълнение на изисквания за нормативни промени, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост, и прецизиращи и оптимизиращи промени на сега действащи разпоредби на 330.

Представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи ще бъдат канени от Българския лекарски съюз на преговорите за сключване на национални рамкови договори.

Представители на Българския фармацевтичен съюз ще могат да участват в контролните дейности на НЗОК.

Ще се оптимизира и улесни обменът на информация между НЗОК и M3.

Контролната си функция НЗОК ще може да осъществява координирано с други компетентни институции.