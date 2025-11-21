Вътреболничните инфекции: лоша хигиена на персонала и пестене от дезинфектанти

Лошата хигиена на ръцете и недостатъчната дезинфекция в болниците са в основата на инфекциите, свързани с медицинското обслужване (ИСМО), информират от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).
По данни на Световната здравна организация, над 7% от хоспитализираните пациенти в развитите страни и над 10 % в развиващите се държави се сблъскват с усложнения, свързани с инфекции, възникващи в лечебните заведения.
За да се намали броя им сред пациентите, са нужни комплекс от мерки, сред които рационална употреба на антибиотиците, промяна в поведението на персонала в болниците, както и непрекъснатото обучение на медицинските специалисти изтъкват от Асоциацията, която започна кампания за повишаване знанията на специалистите по здравни грижи за превенция на ИСМО съвместно с Българската асоциация "Единно здраве".
На 24 ноември в столицата ще се проведе поредното обучение под надслов „Превенция и контрол на инфекциите в обществото през призмата на единно здраве/one health".
Данни за Европа
8% от хоспитализираните или 4,8 млн. пациенти са били с инфекция, 71% от тях след болнично лечение, показват данни от изследване на Европейския център за контрол и профилактика върху заболяванията (ЕЦКПЗ), проведено през 2022-2023 г. Проучването е обхванало 293 581 души от 1 250 болници в 31 държави.
Най-честите видове инфекции са респираторните - 29%. На следващо място по честота са инфекциите на пикочните пътища - 19% (уроинфекции), следвани от тези на хирургичното място - 16%, на кръвния ток (сепсис) - 12% и на стомашно-чревния тракт - 9%.
Според момента на възникването си 26% от инфекциите са били налични преди приема на пациентите, а 71% са възникнали след хоспитализацията. И в двата случая обаче произходът им е идентичен - от предходна болница, от болницата, в която пациентът е приет или от заведения за дългосрочни грижи. Минимален - под 3%, е броят на инфекциите с неясен произход.
У нас
Данните за България са получени на база 3 997 проследени хоспитализации в 23 лечебни заведения от второ и трето ниво на компетентност. Според тях броят на пациентите с установени ИСМО е бил 147 или 4%, което е два пъти по-ниско от средното за Европа. Според причинителя им и у нас най-чести са респираторните инфекции, следвани от тези на уринарния тракт, хирургическите интервенции, кръвните, гастроинтестиналните.
22% от всички инфекции, свързани с медицинското обслужване в страната са възникнали преди приемането, а 76% по време на престоя. За разлика от средните стойности за Европа обаче у нас няма нито един установен случай на ИСМО от дом за дългосрочни грижи, за сметка на това процентът на инфекциите с неясен произход достига 29. Това разминаване в голяма част от данните у нас и в Европа показва, че в България вътреболничните инфекции все още не се отчитат коректно.
Това ограничава възможността на специалистите и ЛЗ да идентифицират наличието на проблем и съответно да работят активно за неговото отстраняване, чрез системни мерки за превенция и контрол.
Причини за появата им
Основната причина е недостатъчно добрата хигиена на ръцете на персонала (според данни от СЗО, ECDC, CDC). Микробите се пренасят и предават с ръцете на медицинските специалисти. Те могат да преживеят върху повърхностите и ръцете от няколко минути до няколко часа. Времето на живот при E. coli например е до час и половина, докато микроорганизми като S. aureus, Pseudomonas spp. и вируси, като Rotavirus могат да оцелеят върху ръцете над 3-4 часа.
Пропуските в хигиената на ръцете води до предаване на микроорганизмите от един пациент на друг. Ключов качествен индикатор в тази превенция е използването на препарати на алкохолна основа в болниците. Според последните данни на ЕЦКП в България се ползва 23 литра на 1000 леглодни в една болница срещу почти два пъти повече в Европа - 37.4 литра.
При интензвините звена съотношението е още по-показателно - 43.6 литра у нас срещу 98.7 литра в Европа. Това недвусмислено показва, че в българските болници все още има съществени пропуски в спазването на хигиената на ръцете.
Антимикробната резистентност
Антимикробната резистентност (АМР) е другият голям проблем, който влияе на успешната борба с ИСМО. През 2021 г. глобално са регистрирани 4.71 млн. смъртни случая, асоциирани с AMР, значимо е увеличението на смъртните случаи от AMР сред възрастните над 70 години - с 81%. Научните прогнози показват, че фаталните случаи заради АМР в света за 2050 г. ще достигнат 8.22 млн.
Данните в изследването на ЕЦКПЗ показват, че честотата на антимикробна употреба в ЕС/ЕИП според броя на заетите болнични легла е 32%. Този показател е важен, тъй като има корелация между употребата на антибиотици и индекса на антимикробна резистентност. 26 държави от ЕС/ЕИП са докладвали и резултати от тестване на изолати за чувствителност към антимикробни препарати.
От общо 9 630 изолата, 32% са резистентни към основните маркери за антимикробна резистентност. За съжаление, антимикробната резистентност се увеличава прогресивно, особено в България. В България данните сочат за между 2 до 5 кратно по-висока резистентност на определени причинители (Klebsiella spp., Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa).
Какви мерки са нужни
За да се намали процента на ИСМО и на антимикробна резистентност в лечебните заведения е необходимо за бъде въведена Програма за превенция и контрол на инфекциите и нейното стриктно спазване. Друга мярка включва обучението на персонала и на студентите с медицински специалности.
Необходим е мониторинг с реално отчитане на данните; спазване на стриктна хигиена; оптимизиране на употребата на антибиотици за домашно лечение и в болниците; намаляване употребата на широкоспектърни антибиотици; дезинфектанти на входа на всяка болнична стая; повишено ваксинационно покритие.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Ватиканът одобри мирния план на САЩ за Украйна
Ватиканът одобри мирния план на САЩ за Украйна
Бащата на Сияна връчи искане за оставка на председателя на ВКС
Син преби майка си и й се закани с убийство