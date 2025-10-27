В Тайланд арестуваха самозван ''лекар'', който оперирал в колата си

Полицията в Тайланд арестува 51-годишен мъж в покрайнините на Банкок, който се представял за лекар и извършвал „козметични“ операции за уголемяване на мъжки полови органи директно от колата си.

Самопровъзгласилият се „специалист“ предлагал услугите си онлайн и приемал клиентите си буквално в импровизиран медицински кабинет на четири колела. При ареста си той признал, че няма никакво медицинско образование и че целта му била единствено да печели пари, заблуждавайки хората с интимни комплекси, съобщи Nova.

Полицаите под прикритие, които организирали задържането, били шокирани от оборудването в автомобила – вътре имало анестетици, хирургически инструменти и дори медицински лампи, превърнали колата в сцена от евтин филм на ужасите.

След разследването станало ясно, че „лекарят на пътя“ е работил в района на Къмпхенг Пхет 6 в Банкок, където извършвал процедурите си срещу солидна сума. Колко пациенти е „обслужил“ и дали някой е пострадал тепърва ще се установява.

Властите в Тайланд напомнят на гражданите да бъдат внимателни към подобни обяви в интернет, особено когато „медицинският кабинет“ идва с двигател и регистрационен номер.