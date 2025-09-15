В опит да спре смъртоносния вирус Конго започва ваксинации срещу ебола

В южната провинция Касаи на Демократична република Конго започна ваксинация на лицата, влезли в контакт с ебола, както и на медицинските работници от първа линия, съобщи снощи Световната здравна организация (СЗО), цитирана от Асошиейтед Прес.

По-рано този месец в Касаи, беше обявена епидемия от тази силно заразна болест, която е отнела живота на най-малко 16 души, по информация от брифинг на Африканския център за контрол и превенция на заболяванията.

Досега са изпратени само 400 дози от ваксината, а останалите ще бъдат доставени по-късно, съобщи СЗО. Операцията е затруднена от ограничения достъп и оскъдни средства.

Очаква се кампанията по ваксинация да набере скорост, след като Международната координационна група за доставка на ваксини одобри около 45 000 допълнителни ваксини в добавка към първоначалния запас от 2000 дози, които вече са в страната.

Това е 16-тата епидемия от ебола в Конго от 1976 година и тя идва в лош момент за централноафриканската страна, която се опитва да се справи с множество бунтовнически групи, особено в източната част на страната, където насилието е довело до разпад на здравната система, отбелязва АП.