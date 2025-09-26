В Китай поставиха изкуствено сърце на най-малкия пациент в света

Петгодишното дете е с терминална сърдечна недостатъчност

OFFNews 26 септември 2025 в 09:05 188 1
операция

Снимка Pixabay
Снимката е илюстративна

Екип от лекари от провинция Дзянсу в Източен Китай успешно са имплантирали изкуствено сърце с магнитна левитация в петгодишно дете с терминална сърдечна недостатъчност, поставяйки нов световен рекорд за най-млад и най-лек пациент, който е получил двукамерно помощно устройство от този вид, предаде Синхуа.

Деветчасовата операция е извършена в Детската болница към Медицинския университет в Нанкин на 20 август.

Младата пациентка, тежаща само 13 кг, е диагностицирана с рестриктивна кардиомиопатия, рядко и тежко заболяване, преди три години. Нейното състояние се е влошило рязко през юли, което е довело до животозастрашаващи симптоми.

Поради крайния недостиг на дарени сърца за малки деца, докторите са решили временно да ѝ поставят двукамерен изкуствен сърдечен имплант, докато тя чака трансплантация.

Само една седмица след операцията детето вече е можело да се храни нормално и да ходи на къси разстояния.

Имплантът е специално разработено педиатрично устройство с помпи, които тежат само по 70 грама. То се отличава с ниска хемолиза и висока биосъвместимост, което го прави подходящо за малки деца.

В световен мащаб механичната циркулаторна подкрепа за деца с терминална сърдечна недостатъчност често разчита на големи външни устройства като Berlin Heart EXCOR, които могат да ограничат подвижността и да увеличат риска от инфекции.

Разработеното в Китай устройство бележи началото на преход от външна зависимост към вътрешна съвместимост.

„Този пробив позволява на повече малки деца с ниско тегло и терминална сърдечна недостатъчност да се възползват от усъвършенстваните изкуствени сърца от трето поколение с магнитна левитация, точно като възрастните“, коментират медиците.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    180

    1

    Far Rider

    26.09 2025 в 09:39

    -0
    +0
    Попиатйте най-великата българска информационна агнеция"ЕЖК" за да ви каже, че тази информация е фалшива.
     
    X

    От Дамаск до София – за бизнеса и дюнерите с Аладин Харфан