В Китай поставиха изкуствено сърце на най-малкия пациент в света

Екип от лекари от провинция Дзянсу в Източен Китай успешно са имплантирали изкуствено сърце с магнитна левитация в петгодишно дете с терминална сърдечна недостатъчност, поставяйки нов световен рекорд за най-млад и най-лек пациент, който е получил двукамерно помощно устройство от този вид, предаде Синхуа.
Деветчасовата операция е извършена в Детската болница към Медицинския университет в Нанкин на 20 август.
Младата пациентка, тежаща само 13 кг, е диагностицирана с рестриктивна кардиомиопатия, рядко и тежко заболяване, преди три години. Нейното състояние се е влошило рязко през юли, което е довело до животозастрашаващи симптоми.
Поради крайния недостиг на дарени сърца за малки деца, докторите са решили временно да ѝ поставят двукамерен изкуствен сърдечен имплант, докато тя чака трансплантация.
Само една седмица след операцията детето вече е можело да се храни нормално и да ходи на къси разстояния.
Имплантът е специално разработено педиатрично устройство с помпи, които тежат само по 70 грама. То се отличава с ниска хемолиза и висока биосъвместимост, което го прави подходящо за малки деца.
В световен мащаб механичната циркулаторна подкрепа за деца с терминална сърдечна недостатъчност често разчита на големи външни устройства като Berlin Heart EXCOR, които могат да ограничат подвижността и да увеличат риска от инфекции.
Разработеното в Китай устройство бележи началото на преход от външна зависимост към вътрешна съвместимост.
„Този пробив позволява на повече малки деца с ниско тегло и терминална сърдечна недостатъчност да се възползват от усъвършенстваните изкуствени сърца от трето поколение с магнитна левитация, точно като възрастните“, коментират медиците.
26.09 2025 в 09:39
