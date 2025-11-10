УМБАЛ Бургас кани пораснали недоносени бебета за модели в календар

Отделението по неонатология на УМБАЛ Бургас кани вече пораснали недоносени бебета да се снимат в благотворителния календар, който традиционно подготвя в края на всяка година. Тъй като наближава кръгла годишнина на календара, поканата е отправена към всички деца, родени през и след 2015 г.

"Традиционно в този календар събираме най-тежките си пациенти. Показваме на цялото общество на какво е способна медицинската наука, съчетана с желанието и борбата за живот на тези малки герои и доверието на техните родители. Помним всяко от децата в нашите календари и за нас няма по-голяма награда от това да ги гледаме как растат", каза д-р Стилияна Томова, началник на Отделението по неонатология в УМБАЛ Бургас.

Ако вашето дете е едно от тези чудеса на живота и искате то да бъде модел в календара, попълнете тази регистрационна форма и екипът на Отделението ще се свърже с вас за допълнителна информация. Важно условие е детето да е родено преждевременно и да е било пациент именно на УМБАЛ Бургас.

Крайният срок за регистрация е 15 ноември.

Подготовката за календара е част от събитията, с които Отделението по неонатология ще отбележи Световния ден на недоносените деца – 17 ноември. На този ден Отделението ще отвори вратите си за всички – пораснали пациенти, бъдещи майки, студенти и приятели, които искат да се докоснат до чудото на първите малки победи.