УМБАЛ Бургас кани пораснали недоносени бебета за модели в календар

OFFNews 10 ноември 2025 в 16:26 173 0
календар

Снимка УМБАЛ Бургас
Календарът за 2025 г.

Отделението по неонатология на УМБАЛ Бургас кани вече пораснали недоносени бебета да се снимат в благотворителния календар, който традиционно подготвя в края на всяка година. Тъй като наближава кръгла годишнина на календара, поканата е отправена към всички деца, родени през и след 2015 г. 

"Традиционно в този календар събираме най-тежките си пациенти. Показваме на цялото общество на какво е способна медицинската наука, съчетана с желанието и борбата за живот на тези малки герои и доверието на техните родители. Помним всяко от децата в нашите календари и за нас няма по-голяма награда от това да ги гледаме как растат", каза д-р Стилияна Томова, началник на Отделението по неонатология в УМБАЛ Бургас.

Ако вашето дете е едно от тези чудеса на живота и искате то да бъде модел в календара, попълнете тази регистрационна форма и екипът на Отделението ще се свърже с вас за допълнителна информация. Важно условие е детето да е родено преждевременно и да е било пациент именно на УМБАЛ Бургас.

Крайният срок за регистрация е 15 ноември.

Подготовката за календара е част от събитията, с които Отделението по неонатология ще отбележи Световния ден на недоносените деца – 17 ноември. На този ден Отделението ще отвори вратите си за всички – пораснали пациенти, бъдещи майки, студенти и приятели, които искат да се докоснат до чудото на първите малки победи.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Сиромахов: В телевизиите цари тежка цензура. Затова доверието в тях пада драстично