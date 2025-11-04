Трайната употреба на сънотворни създава риск от сърдечна недостатъчност

Дългосрочната употреба на мелатонин в сънотворни лекарствени средства създава риск от сърдечна недостатъчност, показват резултатите от изследване в Пенсилвания, САЩ, съобщава United Health Foundation.

В опит да се справят с безсънието и да си осигурят достатъчна почивка, мнозина прибягват до лекарства без рецепта или добавки като мелатонин. Но ново предварително проучване, публикувано от Американската сърдечна асоциация, предупреждава, че дългосрочната употреба на мелатонин може да увеличи риска от сърдечна недостатъчност.

Изследването, което ще бъде представено на конференцията на Американската сърдечна асоциация този уикенд, анализира данни от петгодишен период, обхващащи над 130 000 души с безсъние, и установява връзка между употребата на мелатонин и повишен риск от сърдечна недостатъчност или смърт.

Мелатонинът е хормон, който регулира съня, като производството му в мозъка се увеличава при тъмнина и намалява при светлина. Той се предлага свободно като хранителна добавка, най-често под формата на таблетки или капсули.

„Лошият сън разрушава метаболизма ни,“ казва д-р Бренда Мендисабал, директор на отделението по превантивна кардиология в Детската болница към UPMC в Питсбърг и председател на борда на Американската сърдечна асоциация за района на Питсбърг. „Това има множество вредни ефекти не само върху сърдечносъдовото, но и върху метаболитното здраве. Това е тема, за която трябва да се говори.“

Изследването се фокусира върху възрастни с диагноза безсъние със средна възраст от 55,7 години. Сред 130 828 участници, около половината — 65 414 души — са получавали мелатонин по лекарско предписание и са съобщили, че го използват поне една година, показват данните на Американската сърдечна асоциация.

Контролната група — хора, които никога не са приемали мелатонин — е била съпоставена с групата на приемащите добавката по демографски и здравни показатели като възраст, пол, раса, етнос, сърдечни и неврологични заболявания, кръвно налягане и индекс на телесна маса.

„Мелатонинът се възприема широко като безопасен и "естествен" начин за подобряване на съня, затова беше изненадващо да видим толкова последователно и значително увеличение на сериозните здравни рискове, дори след като бяха отчетени други фактори,“ казва д-р Екенедиличукву Нади, водещ автор на изследването и главен ординатор по вътрешни болести в SUNY Downstate/Kings County Primary Care в Бруклин, Ню Йорк.

Нади уточнява, че проучването не доказва „пряка причинно-следствена връзка“, но установява, че възрастни с безсъние, които приемат мелатонин една година или повече, имат около 90% по-висок риск от сърдечна недостатъчност в сравнение с тези, които не го използват.

Данните не съдържат информация за дозировката на мелатонина, тъй като тези данни не са били систематично записвани в медицинските досиета, добавя Нади.

Американската сърдечна асоциация също установява, че участниците, приемащи мелатонин, са почти 3,5 пъти по-склонни да бъдат хоспитализирани поради сърдечна недостатъчност и почти два пъти по-склонни да починат от каквато и да е причина в сравнение с тези, които не го приемат.

В Съединените щати мелатонинът се счита за хранителна добавка, което означава, че е подложен на по-слаби регулаторни изисквания от страна на Агенцията по храните и лекарствата (FDA), отколкото лекарствата с рецепта или без рецепта. В редица други държави, включително Обединеното кралство, мелатонинът се отпуска само с рецепта и се класифицира като лекарствен продукт, съобщава Националният център за допълващо и интегративно здраве.

Джойс Оен-Хсиао, доцент по сърдечносъдова медицина в Медицинския факултет на Йейл, посочва някои слабости на изследването. Тя казва пред The Washington Post, че данните не показват дали пациентите с безсъние, на които е предписан мелатонин, реално са подобрили съня си, пише БГНЕС.

„Ако безсънието им е било толкова тежко, че да се нуждаят от мелатонин в предписана доза, наистина ли са имали полза от него?“ пита Оен-Хсиао. „Ако отговорът е не, тогава не може да се направи извод, че мелатонинът причинява сърдечна недостатъчност.“

Тя и други експерти призовават за допълнителни изследвания върху дългосрочната употреба на мелатонин.

Мендисабал от Детската болница към UPMC споделя, че все още не е прочела пълното проучване, но изтъква естествени методи за подобряване на хигиената на съня, които помагат човек да се събужда отпочинал и енергичен. Сред тях са консумация на шамфъстък, който повишава нивата на мелатонин, избягване на екрани в спалнята и практикуване на техники за осъзнатост и дълбоко дишане.

„Не обръщаме достатъчно внимание на хигиената на съня. Човек, който е спал добре, се събужда освежен и готов да посрещне деня", казва тя.

TribLive се е свързало с FDA с въпрос дали изследването може да доведе до промяна в класификацията на мелатонина или до изискване за рецепта, но от агенцията не са отговорили.