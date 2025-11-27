СОС ще гласува програма за профилактика на скелетни деформации и наднормено тегло при децата

Столичният общински съвет ще гласува стартирането на програма „Да пораснем изправени", по предложение на зам.-кмета Благородна Здравкова и председателят на групата на ПП-ДБ Бойко Димитров.

Това е скринингова програма за скелетни деформации и наднормено тегло при децата, изготвена съвместно с лекари от СБАЛ по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“, Асоциацията на физиотерапевтите в България и съфинансирана от Лайънс Клуб София. В нея са включени скринингов преглед, извършен от обучени за целите кинезитерапевти и студенти по кинезитерапия, чрез специално създадена методология и дигитална платформа за ранно откриване и профилактика на скелетни деформации и наднормено тегло.

Ранното откриване на тези състояния в детска възраст е от решаващо значение за предотвратяване на хронична болка, умора и други здравословни проблеми, които могат да се развият с течение на времето. Навременната намеса може да предотврати сложни лечения и да подобри общото благосъстояние на децата.

Цената на имплантите за оперативно лечение на сколиоза в България е на стойност над 70 000 лв. за пациент. Приблизително толкова са планираните средства за скринингова програма за учениците от V и VI клас в общинските училища.

„Ако с настоящия скрининг успеем да излекуваме консервативно сколиозата, дори само при ограничен брой деца, в резултат на навременната диагностика на заболяването, икономическите ползи ще са повече от разходите.“, споделя Бойко Димитров. „Това е програма, която е пример за доброто сътрудничество между институциите, в случая Столичната община и гражданските организации.Общината ще участва само с 35 000 лева, а ще бъдат включени около 24 000 деца.“, допълва той.

Целевата група са ученици на възраст 11 до 13 години в общинските училища на територията на София. Тази възрастова група е избрана, защото е с повишен риск от гръбначни изкривявания и наднормено тегло, които са пряко свързани с бързия растеж в началото.