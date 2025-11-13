Случаите на туберкулоза намаляват, отчете СЗО

Световната здравна организация (СЗО) отчете напредък в борбата срещу туберкулозата, като броят на новите случаи, регистрирани през миналата година, е намалял за първи път от 2020 г. насам, предаде ДПА.
Туберкулозата е една от 10-те водещи причини за смъртност в световен мащаб. Според годишния доклад на СЗО за болестта миналата година 1,23 милиона души са починали от бактериалното заболяване.
Около 10,7 милиона души са се заразили с туберкулоза миналата година, което е с 1% по-малко от предходната година, отчита още докладът. Честотата на заболяването – измерена въз основа на случаите на зараза на 100 000 души население – е спаднала с 1,7%.
Туберкулозата засяга главно белите дробове и обикновено се предава чрез кашлица или кихане. С лечение повечето от засегнатите могат да бъдат излекувани. Без лечение почти половината от заразените умират, според СЗО.
В Европа годишният брой на смъртните случаи от туберкулоза е спаднал с 49% от 2015 г. насам. Подобен спад е отчетен и в Африка. „Но напредъкът все още не е победа“, заяви ръководителят на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус.
Пандемията от коронавирус доведе до затруднения в диагностиката и лечението, а СЗО предупреждава, че целите, за които се бори, трудно могат да бъдат постигнати в много региони.
Повече от половината от новите случаи, регистрирани през 2024 г., са в Индия, Индонезия, Филипините, Китай и Пакистан.
Финансирането за превенция, откриване и лечение е в застой от 2020 г. насам. Миналата година в световен мащаб бяха налични 5,9 милиарда долара, което е далеч от целта от 22 милиарда долара за 2027 г.
Правителството на САЩ замрази милиарди долари, предназначени за международните помощи, а други страни също планират съкращения. Дори краткосрочен недостиг на финансиране може да доведе до стотици хиляди допълнителни смъртни случаи от туберкулоза, предупреди експертът от СЗО Тереза Касаева.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тръмп иска разследване на връзките на Епстийн с Бил Клинтън
Грузия: Не сме се отказали от ЕС, Брюксел се изолира
САЩ издаде лиценз, който позволява преговори за възможна продажба на чуждестранните активи на ''Лукойл''
Великобритания разреши на Лукойл да продължи да работи до 14 февруари в България