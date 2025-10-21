Ще си сътрудничим с Турция в сферата на здравеопазването

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Споразумение между правителството на България и правителството на Турция в областите на здравеопазването и медицинските науки, като основа за водене на преговори.

Споразумението предвижда сътрудничество и обмяна на опит между двете страни в областите на здравеопазването и медицинските науки, в т.ч. общественото здраве, болничното управление, лекарствените продукти и др., с акцент върху споделяне на знания и опит при спешни случаи и бедствия.

С влизането му в сила се прекратява действието на Протокола за сътрудничество в областта на здравеопазването между правителството на България и правителството на Турция за периода 1994-1996 г.

Сътрудничеството при изпълнение на Споразумението ще се осъществява в съответствие с предвидените бюджетни средства на всяка една от държавите.