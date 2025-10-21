Ще си сътрудничим с Турция в сферата на здравеопазването

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Споразумение между правителството на България и правителството на Турция в областите на здравеопазването и медицинските науки, като основа за водене на преговори.
Споразумението предвижда сътрудничество и обмяна на опит между двете страни в областите на здравеопазването и медицинските науки, в т.ч. общественото здраве, болничното управление, лекарствените продукти и др., с акцент върху споделяне на знания и опит при спешни случаи и бедствия.
С влизането му в сила се прекратява действието на Протокола за сътрудничество в областта на здравеопазването между правителството на България и правителството на Турция за периода 1994-1996 г.
Сътрудничеството при изпълнение на Споразумението ще се осъществява в съответствие с предвидените бюджетни средства на всяка една от държавите.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
ПП–ДБ внесе сигнал до Върховна прокуратура за натиск върху свидетели от служители на КПК
Русия отбеляза рекорд по осъдени за държавна измяна
По 15 000 лв. ще получат наследниците на жертвите от наводненията в Бургаско
Над 6 млн. лв. за национални програми в образованието отпусна Министерски съвет