Шефът на БЛС: Болниците са търговски дружества, но системата не работи като пазарна икономика

Макар болниците в България да функционират като търговски дружества, здравната система не следва принципите на пазарната икономика, заяви по БНТ д-р Николай Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз.

„В пазарната икономика действат принципите на търсене и предлагане, които определят цените на стоките и услугите. В здравеопазването обаче услугата има фиксирана цена – Касата плаща толкова, колкото е определено, независимо от реалната стойност на труда.“

Според д-р Брънзалов няма промяна в цените на клиничните пътеки от миналата година, а Националната здравноосигурителна каса се очертава да приключи с дефицит именно при болничната помощ.

„Миналата година 146 милиона лева бяха прехвърлени и изплатени на лечебните заведения от бюджета за 2025 г. Те се мъчат да оцеляват, не да се развиват. Има един парадокс, рано или късно някой трябва да пресече Гордиевия възел.“

Брънзалов посочи, че при сегашните икономически параметри няма ресурс за устойчиво увеличение на заплатите, без това да се отрази в бюджета.

„Публичните разходи за здраве у нас са 5,5% при средно 8–9% за ЕС. Разходите на домакинствата от джоба на пациента са 34%, при средно 11% за Европа", подчерта той.

Председателят на БЛС подчерта още, че ако държавата реши да въведе фиксирани възнаграждения за младите лекари, трябва да гарантира и адекватно финансиране на лечебните заведения.

В момента нямаме пълна яснота как точно ще се случат всички предложения, коментирани в парламента,“ каза той.

„Нямаме нищо против фиксирани заплати, стига да има адекватно финансиране.“

Той коментира и увеличените средства за Здравната каса през следващата година, предвижда се да са с 870 млн. лева повече.

"Това идва основно от повишаването на минималната работна заплата и други финансови еквилибристики. Реално нищо не се променя – системата ще остане в същото положение.“

Според д-р Брънзалов българската здравна система съществува на европейско ниво, но с "мижаво" заплащане.