РЗИ Плевен с ежеседмичен мониторинг на питейната вода

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Плевен взема проби за изследване на качеството на водата от десет контролни пункта в града – четири детски заведения и шест болнични заведения. Това бе отчетено на днешното заседание на временната кризисна комисия по проблемите с водоснабдяването на Плевен, създадена с решение на Общинския съвет.

Веднъж седмично се набират проби от водата в Плевен и се правят изследвания съгласно изискванията на Наредба 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели, обясни д-р Деница Недялкова от здравната инспекция. Тя посочи, че до момента не са констатирани отклонения, предаде БТА.

От страна на Община Плевен инж. Валя Костова, директор на дирекция „Строителство, техническа инфраструктура и екология“, съобщи, че продължават проучвателните сондажи при селата Брестовец и Тодорово, като от последния са възможни около 2-3 литра в секунда вода.

Инж. Мариана Георгиева от „Водоснабдяване и Канализация“ (ВиК) ЕООД – Плевен каза, че предприетите мерки вече дават резултат и са увеличени часовете с водоподаване в Плевен. Тя допълни, че все още е нисък дебитът на постъпващата вода от водопровод „Черни Осъм“. Тя се използва за захранване на селищата, за които той е основен водоизточник. Продължават и текущите ремонти по ВиК мрежата. И от страна на ВиК – Плевен всяка седмица се правят изследвания за качеството на водата в Плевен, а на всеки две седмици се вземат проби и от селата.

Председателят на комисията Емил Пеев предложи и се прие следващото ѝ заседание да бъде непосредствено преди редовната сесия на Общинския съвет през този месец, ако има постъпили сигнали и предложения. Тогава да бъде приет доклад и впоследствие Общинският съвет да вземе решение дали има необходимост временната комисия да продължи работата си. Пеев отбеляза, че е намалял интересът към работата на комисията от страна на гражданите.

От вчера е в сила облекчен воден режим в Плевен. С два часа повече се подава вода за питейно-битови нужди към градовете Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен. Водоснабдяването в тези населени места ще бъде възстановявано от 18:00 часа до 22:00 часа и от до 6:00 часа до 10:00 часа всеки ден.