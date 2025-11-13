РЗИ Бургас започна проверка на хоспис в Поморие

Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Бургас започна днес проверки в дома за възрастни хора в Поморие. Контролните действия са свързани с изпълнението на дадени предписания и спазването на хигиенните изисквания, както и с условията за хранене и здравното обслужване на домуващите, каза заместник-директорът на РЗИ-Бургас д-р Мариана Кофинова.
По думите ѝ все още няма точна информация за броя на домуващите там, предаде БТА.
В дома има дадени предписания и колегите проверяват дали се изпълняват препоръките, уточни д-р Кофинова. "Не знам колко време ще продължи проверката в Поморие, защото, доколкото разбирам, ситуацията е трудна – както и в предишни случаи", коментира заместник-директорът на инспекцията.
Тя допълни, че „Хоспис Миладиноски“ в Черноморец, чийто лиценз е бил отнет още през лятото, също остава под наблюдение на здравните власти.
При предишни проверки в хосписа в Черноморец са установени сериозни нарушения, лицензът му е отнет през юли и е заличен от регистъра на Изпълнителната агенция "Медицински надзор" (ИАМН).
Оказва се, че в момента има нова процедура – друга фирма е започнала да прави хоспис.
"Ще извършим проверки, за да се установи дали там има настанени хора. При последното посещение всички врати в обекта бяха заключени", заяви още д-р Кофинова.
От РЗИ-Бургас посочиха, че при необходимост ще потърсят съдействие от полицията и прокуратурата, за да могат да извършат пълна проверка на място.
Вчера излезли на протест бивши служители на хосписа в Черноморец разказаха за нарушения в грижата за възрастните хора, настанени в социалното заведение.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тръмп иска разследване на връзките на Епстийн с Бил Клинтън
Грузия: Не сме се отказали от ЕС, Брюксел се изолира
САЩ издаде лиценз, който позволява преговори за възможна продажба на чуждестранните активи на ''Лукойл''
Великобритания разреши на Лукойл да продължи да работи до 14 февруари в България