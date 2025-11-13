РЗИ Бургас започна проверка на хоспис в Поморие

Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Бургас започна днес проверки в дома за възрастни хора в Поморие. Контролните действия са свързани с изпълнението на дадени предписания и спазването на хигиенните изисквания, както и с условията за хранене и здравното обслужване на домуващите, каза заместник-директорът на РЗИ-Бургас д-р Мариана Кофинова.

По думите ѝ все още няма точна информация за броя на домуващите там, предаде БТА.

В дома има дадени предписания и колегите проверяват дали се изпълняват препоръките, уточни д-р Кофинова. "Не знам колко време ще продължи проверката в Поморие, защото, доколкото разбирам, ситуацията е трудна – както и в предишни случаи", коментира заместник-директорът на инспекцията.

Тя допълни, че „Хоспис Миладиноски“ в Черноморец, чийто лиценз е бил отнет още през лятото, също остава под наблюдение на здравните власти.

При предишни проверки в хосписа в Черноморец са установени сериозни нарушения, лицензът му е отнет през юли и е заличен от регистъра на Изпълнителната агенция "Медицински надзор" (ИАМН).

Оказва се, че в момента има нова процедура – друга фирма е започнала да прави хоспис.

"Ще извършим проверки, за да се установи дали там има настанени хора. При последното посещение всички врати в обекта бяха заключени", заяви още д-р Кофинова.

От РЗИ-Бургас посочиха, че при необходимост ще потърсят съдействие от полицията и прокуратурата, за да могат да извършат пълна проверка на място.

Вчера излезли на протест бивши служители на хосписа в Черноморец разказаха за нарушения в грижата за възрастните хора, настанени в социалното заведение.