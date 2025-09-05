Реанимирането на детето в Несебър не е прекъсвало, задръстване е забавило линейката

Не са прекъсвани реанимационните дейности до пристигането на втората линейка при инцидента, в който дете загина в Несебър.

Това посочва в писмен отговор министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в отговор на въпрос на депутата Явор Божанков за действията на спешна помощ при инцидент в Несебър на 18 август, в който загина дете след падане от парашут, теглен от лодка.

Сигналът за произшествието е получен около 13:09 ч., като първоначално при прослушване на разговорите, проведени с диспечер в районната координационна централа, се подават данни, че „на капитан на кораб" му е прилошало и е паднал във водата, посочва министърът.

След това се обаждат други свидетели, които дават по-конкретни и по-точни данни за инцидента. По това време най-близкият свободен екип е долекарски, който се състои от фелдшер и шофьор, и се намира на бензиностанция в Ахелой за зареждане с гориво след като предходно е изпълнявал мисия с последващ транспорт до болница в Бургас.

Екипът приема случая и се насочва към инцидента, независимо от затрудненията при придвижване, свързани с трудното преодоляване на струпването на автомобили, образуващи задръствания в района на Ахелой и по маршрута към Несебър.

На мястото на инцидента екипът на спешна медицинска помощ пристига в 13:27 ч., където заварва медицински екип от спасителния пост да изпълнява реанимационни мероприятия. Пациентът вече е имал венозен път, подаван е кислород на маска и са били поставени електроди за следене на сърдечна дейност на монитор.

Фелдшерът от Центъра за спешна медицинска помощ в Бургас се включва активно в реанимационните действия, като решава да поиска и допълнителна подкрепа от втори екип с допълнителна лекарска компетентност, тъй като се касае за тежък травматичен инцидент с дете. До пристигането на втория екип реанимационните мероприятия не са прекъсвани.

Реанимационен екип от лекар, медицинска сестра и шофьор е изпратен в 13:37 ч. По време на пътуването към подадения адрес линейката попада в задръстване и интензивен пътен трафик заради катастрофа, което на практика силно забавя придвижването. Втората линейка пристига на мястото на инцидента е 14:14 ч.

Всички линейки на ЦСМП са оборудвани с необходимата апаратура, медицински консумативи и медикаменти за оказване на спешни реанимационни мероприятия. Отговорност на директора на ЦСМП е да поддържа в изправност медицинската апаратура и да следи за наличността и годността на медикаментите и медицинските изделия.

Изправността на линейките се проверява преди започване на работната смяна от механик, като това се верифицира с подпис в пътния лист. Изправността на медицинската апаратура се проверява ежедневно от ръководителите на екипите при застъпване на дежурство и периодично от комисия при проверка на съответния филиал.

Районните координационни централи на центровете за спешна медицинска помощ приоритизират повикванията съобразно тяхната спешност и възлагат изпълнението на повикването на най-близко разположения до инцидента свободен медицински екип, за да се осигури навременна спешна медицинска помощ на нуждаещите се.

Всички медицински екипи (долекарски, лекарски и реанимационни) са обучени и притежават необходимата компетентност за извършване на животоспасяващи дейности за пациенти в спешни състояния.

По случая беше разпоредена незабавна проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор". Допълнително след приключване на проверката ще бъдат уточнени всички обстоятелства по случая.

На 20 август премиерът Росен Желязков каза, че е възложил на съответните министри и агенции да направят необходимите предложения за нова нормативна регулация, заради инцидента с детето.

По случая първоначално бяха задържани трима души, впоследствие един беше освободен от ареста.