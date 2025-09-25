Ръст на смъртните случаи от рак със 75% през следващите 25 г. прогнозира доклад

Очаква се броят на смъртните случаи от рак по света да се увеличи с близо 75% през следващите 25 години, въпреки напредъка в лечението и усилията за намаляване на рисковите фактори, съобщи Евронюз.

Прогнозира се, че страните с нисък доход ще бъдат най-силно засегнати от увеличението на новите случаи на ракови заболявания и смъртните случаи.

Това означава, че се очаква 18,6 милиона души да умрат от рак през 2050 г. Предполага се, че новите случаи ще се увеличат с над 60% през същото време, достигайки 30,5 милиона, според доклад, публикуван в медицинското списание Lancet.

Вероятно увеличаването на населението и застаряването му ще способстват в значителна степен за това увеличение.

Днес повече от 40% от смъртните случаи от рак са свързани с 44 „модифицируеми“ рискови фактори като пушене, нездравословно хранене и висока кръвна захар, сочи проучването.

Тези рискови фактори играят роля в 46% от смъртните случаи при мъжете през 2023 г., причинени основно от тютюнопушене, хранене, алкохол, рискове на професията и замърсяване на въздуха.

При жените 36% от смъртните случаи са свързани с тези променящи се фактори – като основните са тютюнопушене, небезопасен секс, хранене, затлъстяване и висока кръвна захар.

„Има огромни възможности страните да въздействат на тези рискови фактори, като потенциално предотвратят случаите на рак и спасят животи“, казва д-р Тео Вос, един от авторите на проучването и изследовател в базирания в САЩ Институт за измерване и оценка на здравето (IHME).

Докладът обхваща 47 вида рак в 204 страни и територии, като проследява случаите на заболяване и смърт от 1990 до 2023 година и след това прогнозира броят им до 2050 г.

През 2023 г. е имало 18,5 милиона нови случаи на рак и 10,4 милиона смъртни случаи по света, като и двете цифри са нараснали значително в сравнение с 1990 година. Показателят за смъртност е по-нисък, предимно заради намаляването на броя на починалите в по-богатите страни.