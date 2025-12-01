Любослав Пенев е приет в онкологична клиника в Германия

Легендата на българския футбол Любослав Пенев е в клиника в Германия, за да се бори с онкологично заболяване.Той е отслабнал физически и в момента не може да му се прилага химиотерапия, съобщи БТА, като се позовава на неговия приятел Ивайло Аспарухов, също бивш футболист.

Пенев е пристигнал в Германия преди няколко дни. Лекарите все още не са определили лечението на 59-годишния именит футболист и треньор.

За Пенев това е втори проблем с раково заболяване след 1994-а година, когато пребори рака, но не можа да участва на Световното първенство в САЩ тогава, където отпорът ни се класира на 4-о място.

Преди няколко дни още един знаменит български футболист - Борислав Михайлов – капитан на националния отбор на България от 90-те години, а по-късно и президент на БФС, получи инсулт и в момента е в столична болница.