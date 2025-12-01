Любослав Пенев е приет в онкологична клиника в Германия

Легендата на българския футбол Любослав Пенев е в клиника в Германия, за да се бори с онкологично заболяване.Той е отслабнал физически и в момента не може да му се прилага химиотерапия, съобщи БТА, като се позовава на неговия приятел Ивайло Аспарухов, също бивш футболист.
Пенев е пристигнал в Германия преди няколко дни. Лекарите все още не са определили лечението на 59-годишния именит футболист и треньор.
За Пенев това е втори проблем с раково заболяване след 1994-а година, когато пребори рака, но не можа да участва на Световното първенство в САЩ тогава, където отпорът ни се класира на 4-о място.
Преди няколко дни още един знаменит български футболист - Борислав Михайлов – капитан на националния отбор на България от 90-те години, а по-късно и президент на БФС, получи инсулт и в момента е в столична болница.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Благомир Коцев се връща на работа в Община Варна в понеделник
Делян Добрев: ГЕРБ е най-големият губещ в тази ситуация
Швейцарците отхвърлиха на референдум идеята жените да преминават през военна служба
София разширява до 5 пъти обхвата на зоните, забранени за най-замърсяващите коли