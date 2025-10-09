Проф. Кантарджиев: Водата за пиене в наводнените райони задължително да се преварява

„Фекални води са попаднали във водопровода на районите, които бяха потопени от проливните дъждове. Има риск от други опасни бактерии, които предизвикват тежки инфекции и от вируси, които могат да причинят много неприятности.“

Това каза по bTV проф. Тодор Кантарджиев, микробиолог и бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

В сряда от РЗИ Бургас предупредиха, че в общините Царево и Несебър водата не бива да се използва за питейни нужди. Лоши показатели на водата се отчитат в Китен и Свети Влас.

Водата в засегнатите райони задължително трябва да се превари, ако ще се консумира. А повърхностите трябва да се дезинфекцират. За готвене, миене на съдове и пиене – само бутилирана вода, посъветва проф. Кантарджиев.

По повод проблемите с боклука в София и какви зарази може да предизвика огромното количество отпадъци до кофите той каза, че опасността идва от бездомните котки и плъховете, които може да се завъдят около боклука.

Професорът коментира и епидемиологичната обстановка в страната.

„В момента респираторните инфекции са по-малко от същия период миналата година. Ноември ще се появят случаите на грип. В момента хората ги морят други респираторни инфекции – бокавируси, аденовируси, риновируси. Значи хигиена на ръцете и носене на носни кърпички“, посъветва Тодор Кантарджиев.

По данни на Националния център по заразни и паразитни болести около 200 са новите регистрирани случаи на коронавирус през последната седмица и са с 12% повече от предишната.