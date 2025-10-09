Проф. Кантарджиев: Водата за пиене в наводнените райони задължително да се преварява

OFFNews 09 октомври 2025 в 11:41 52 0
Тодор Кантарджиев

Снимка БГНЕС
проф. Тодор Кантарджиев

„Фекални води са попаднали във водопровода на районите, които бяха потопени от проливните дъждове. Има риск от други опасни бактерии, които предизвикват тежки инфекции и от вируси, които могат да причинят много неприятности.“

Това каза по bTV проф. Тодор Кантарджиев, микробиолог и бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

В сряда от РЗИ Бургас предупредиха, че в общините Царево и Несебър водата не бива да се използва за питейни нужди. Лоши показатели на водата се отчитат в Китен и Свети Влас.

Водата в засегнатите райони задължително трябва да се превари, ако ще се консумира. А повърхностите трябва да се дезинфекцират. За готвене, миене на съдове и пиене – само бутилирана вода, посъветва проф. Кантарджиев.

По повод проблемите с боклука в София и какви зарази може да предизвика огромното количество отпадъци до кофите той каза, че опасността идва от бездомните котки и плъховете, които може да се завъдят около боклука.

Професорът коментира и епидемиологичната обстановка в страната.

„В момента респираторните инфекции са по-малко от същия период миналата година. Ноември ще се появят случаите на грип. В момента хората ги морят други респираторни инфекции – бокавируси, аденовируси, риновируси. Значи хигиена на ръцете и носене на носни кърпички“, посъветва Тодор Кантарджиев.

По данни на Националния център по заразни и паразитни болести около 200 са новите регистрирани случаи на коронавирус през последната седмица и са с 12% повече от предишната.

