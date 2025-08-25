Пловдивската УМБАЛ Св. Георги обяви стипендии за сестри и акушерки

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД обявява стипендиантска програма за студенти в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Инициативата има за цел да подпомогне обучението на бъдещи медицински специалисти и да насърчи професионалната им реализация в структурата на лечебното заведение.

Програмата предвижда отпускането на до 20 стипендии годишно, разпределени по курсове на обучение. Размерът на месечната стипендия варира от 250 до 900 лв. в зависимост от курса. След дипломиране, стипендиантите се ангажират да започнат работа в лечебното заведение, където вече са придобили опит и познания.

Кандидатстването се извършва с набор от документи, включващи заявление, автобиография, удостоверение от висшето училище, документи за успех, мотивационно писмо и декларация.

Документите се подават от 25.08.2025 г. до 25.09.2025 г. включително на адрес: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 66, до Деловодство на УМБАЛ „Свети Георги“.

Повече информация за условията, сроковете и документите е публикувана на официалната страница на УМБАЛ „Свети Георги“ – в категория „Кариери“.