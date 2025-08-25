Пета градска е обявила обществена поръчка, която я ощетява, установиха общинари

Комисията по здравеопазване и социални дейности в Столичния общински съвет (СОС) се събра извънредно днес, за да изслуша директора на Пета градска болница "Княгиня Клементина". Поводът бе разследване на "Капитал", според което с обществена поръчка болницата се задължава да плаща над 25 млн. лв. за наем на апарат, който би могла да закупи срещу три пъти по-ниска цена.

Апаратът е ПЕТ скенер, с който се изследват пациенти за рак и се предоставя за ползване на Пета градска от частна фирма.

Поръчката е направена така, че вместо да облагодетелства болницата, която предоставя лицензирано помещение и персонал, я ощетява. Същото е констатирала и Агенцията за обществени поръчки (АОП), която неколкократно е връщала документите с препоръки да се коригират нередностите. Според АОП и общинските съветници впоследствие методиката, по която се класират кандидатите за предоставяне на ПЕТ скенер, е абсурдна, тъй като вместо да дава преднина на участника, който предлага по-добри условия на болницата, го класира на по-задна позиция.

Друга констатация на агенцията е свързана с процента, който получава болницата от НЗОК за направените изследвания. Той нараства от 20 до 35% при точно фиксиран брой прегледани, което също генерира загуба на лечебното заведение.

Както установи и разследването, дискриминиращо е условието апаратът да бъде доставен в рамките на 30 дни от сключване на договора, а след още 30 да бъдат приключени всички процедури по монтажа, инструктажа и въвеждането му в експлоатация. На практика този срок е невъзможен, освен ако не си дружеството, което вече е инсталирало апарата в болницата.

От 2017 г. лечебното заведение работи по договор с частната лаборатория "Полискан", основана от д-р Надежда Стоева, сега началник на диагностичния блок в Пета градска. Д-р Стоева е сестра на депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов. Към момента собственик на лабораторията е Топ хоспитал сървис, компания, която внася лекарствени продукти и медицинска апаратура и на практика е доставила модерния скенер.

Според сега действащия договор, "Полискан" осигурява апарата, консумативите и обслужването, ползва персонала на Отделението по нуклеарна медицина в болницата, на който плаща допълнително. В замяна на тези разходи за частния партньор, болницата "връща" 80 процента от получените от Касата средства, като запазва за себе си 20 процента.

Договор в нарушение на закона

По време на обсъждането в Комисията по здравеопазване и социални дейности Борис Бонев от "Спаси София" коментира, че договорът е за доставка, а реално се изисква услуга „предоставяне“ на ПЕТ скенер. Предметът на поръчката не отговаря на съществото ѝ и това е нарушение на ЗОП, заключи той. Това е "затворена" обществена поръчка – правена за определен доставчик. Освен това скенерът е подменен преди 2,5 години и нов няма да бъде доставен. Това е друго нарушение, посочи съветникът.

Конкуренция между участници е невъзможна, няма как да бъде защитен интересът на общинската болница. Служителите в Отделението по нуклеарна медицина работят и към частния субект. Има смесване на общински и частен ресурс, каза Бонев.

Той предложи обществената поръчка да бъде прекратена и преработена в правилна правна форма, а в договора да бъде записано, че скенерът ще бъде на разположение само на болницата и частни пациенти няма да се изследват. Според него трябва да се увеличат и приходите за болницата от 20 на 35%.

"Политическа атака"

Общинската съветничка от ГЕРБ-СДС Ваня Тагарева съзря политическа атака и лобиране в полза на частни болници. Тя повтори тезата, че болницата няма разходи по тази услуга, а само приходи за 1,5 млн. лв. годишно. Тагарева припомни и че Пета градска е една от малкото общински болници, които са успели да постигнат нивата на заплати по Колективния трудов договор и дори е успяла да повиши възнагражденията с още 10%.

"Да се съсредоточим върху законосъобразността"

Диана Тонова от "БСП за България" предложи на колегите си да се съсредоточат върху законосъобразността на поръчката и обърна внимание, че в условията по нея има лимитиране от 7 часа дневно, в които болницата може да използва апарата. Според нея поръчката е копирана дословно от договора през 2017 г., а оттогава има няколко промени в ЗОП. Освен това условията се структурирани така, че да спечели този, който предлага най-неизгодните условия за болницата.

При това структуриране на поръчката е абсолютно невъзможно да участва друга фирма. Поне да променим условията отпреди 3 години и да ги подобрим за пациентите. Защото както болницата не може без апарата, така и дружеството не може без лицензираното помещение, с което Пета градска разполага, каза Тонова.

Има ли конфликт на интереси

Според Саад Алуани от "Продължаваме промяната - Демократична България" на посочените технически спецификации отговаря само скенерът, който предлага въпросната фирма - единствен кандидат. Той запита има ли влияние на служители на високи позиции в болницата в подготвянето на поръчката. Алуани припомни, че основателката на лаборатория "Полискан", д-р Надежда Стоева е била неин управител, когато е сключена първата обществена поръчка. Д-р Стоева е и временно изпълняващ длъжността управител на лечебното заведение, когато е пусната сегашната.

Друга конфликтна точка е фактът, че сегашният управител на лабораторията Тошко Петров е началник на Отделението по нуклеарна медицина в "Княгиня Клементина".

Алуани предложи да се обмислят варианти за вземане на заем от болницата, с който да бъде закупен ПЕТ скенер, тъй като това е инвестиция, която може да се изплати до 2-3 години и да носи по-високи приходи на болницата.

Върната поръчка и устни договорки

Новоизбраният директор на болницата д-р Любомир Денчев, първоначално заяви, че са изпълнили всички препоръки на АОП и обясни колко разходи изисква поддръжката на такъв апарат. После спомена за устна договорка с "Полискан" приходът за болницата да бъде не 20%, а 35%. Накрая стана ясно, че след като Агенцията за обществени поръчки за пореден път е върнала документите с препоръки, новият вариант е изпратен и оценката ще бъде готова до 5 септември. Според Денчев "нищо не пречи на други кандидати да участват", но такива нямало.

Директорът на Пета градска не отговори в конфликт на интереси ли са д-р Стоева и началникът на отделение Тошко Петров. Не коментира и кой точно е изготвил поръчката, пусната в периода, когато временно изпълняващ длъжността управител на болницата е била д-р Стоева.

В хода на дебатите и най-горещите привърженици на обществената поръчка, "която носи приход от 100-120 000 лв. месечно" се съгласиха, че препоръките на АОП са основателни и има нарушения на Закона за обществените поръчки. Общинарите се разбраха да изчакат становището на агенцията до септември, преди да решат да спрат или "санират" обявената от Пета градска болница поръчка.



