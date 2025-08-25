Пета градска е обявила обществена поръчка, която я ощетява, установиха общинари

Комисията по здравеопазване и социални дейности в Столичния общински съвет (СОС) се събра извънредно днес, за да изслуша директора на Пета градска болница "Княгиня Клементина". Поводът бе разследване на "Капитал", според което с обществена поръчка болницата се задължава да плаща над 25 млн. лв. за наем на апарат, който би могла да закупи срещу три пъти по-ниска цена.
Апаратът е ПЕТ скенер, с който се изследват пациенти за рак и се предоставя за ползване на Пета градска от частна фирма.
Поръчката е направена така, че вместо да облагодетелства болницата, която предоставя лицензирано помещение и персонал, я ощетява. Същото е констатирала и Агенцията за обществени поръчки (АОП), която неколкократно е връщала документите с препоръки да се коригират нередностите. Според АОП и общинските съветници впоследствие методиката, по която се класират кандидатите за предоставяне на ПЕТ скенер, е абсурдна, тъй като вместо да дава преднина на участника, който предлага по-добри условия на болницата, го класира на по-задна позиция.
Друга констатация на агенцията е свързана с процента, който получава болницата от НЗОК за направените изследвания. Той нараства от 20 до 35% при точно фиксиран брой прегледани, което също генерира загуба на лечебното заведение.
Както установи и разследването, дискриминиращо е условието апаратът да бъде доставен в рамките на 30 дни от сключване на договора, а след още 30 да бъдат приключени всички процедури по монтажа, инструктажа и въвеждането му в експлоатация. На практика този срок е невъзможен, освен ако не си дружеството, което вече е инсталирало апарата в болницата.
От 2017 г. лечебното заведение работи по договор с частната лаборатория "Полискан", основана от д-р Надежда Стоева, сега началник на диагностичния блок в Пета градска. Д-р Стоева е сестра на депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов. Към момента собственик на лабораторията е Топ хоспитал сървис, компания, която внася лекарствени продукти и медицинска апаратура и на практика е доставила модерния скенер.
Според сега действащия договор, "Полискан" осигурява апарата, консумативите и обслужването, ползва персонала на Отделението по нуклеарна медицина в болницата, на който плаща допълнително. В замяна на тези разходи за частния партньор, болницата "връща" 80 процента от получените от Касата средства, като запазва за себе си 20 процента.
Договор в нарушение на закона
По време на обсъждането в Комисията по здравеопазване и социални дейности Борис Бонев от "Спаси София" коментира, че договорът е за доставка, а реално се изисква услуга „предоставяне“ на ПЕТ скенер. Предметът на поръчката не отговаря на съществото ѝ и това е нарушение на ЗОП, заключи той. Това е "затворена" обществена поръчка – правена за определен доставчик. Освен това скенерът е подменен преди 2,5 години и нов няма да бъде доставен. Това е друго нарушение, посочи съветникът.
Конкуренция между участници е невъзможна, няма как да бъде защитен интересът на общинската болница. Служителите в Отделението по нуклеарна медицина работят и към частния субект. Има смесване на общински и частен ресурс, каза Бонев.
Той предложи обществената поръчка да бъде прекратена и преработена в правилна правна форма, а в договора да бъде записано, че скенерът ще бъде на разположение само на болницата и частни пациенти няма да се изследват. Според него трябва да се увеличат и приходите за болницата от 20 на 35%.
"Политическа атака"
Общинската съветничка от ГЕРБ-СДС Ваня Тагарева съзря политическа атака и лобиране в полза на частни болници. Тя повтори тезата, че болницата няма разходи по тази услуга, а само приходи за 1,5 млн. лв. годишно. Тагарева припомни и че Пета градска е една от малкото общински болници, които са успели да постигнат нивата на заплати по Колективния трудов договор и дори е успяла да повиши възнагражденията с още 10%.
"Да се съсредоточим върху законосъобразността"
Диана Тонова от "БСП за България" предложи на колегите си да се съсредоточат върху законосъобразността на поръчката и обърна внимание, че в условията по нея има лимитиране от 7 часа дневно, в които болницата може да използва апарата. Според нея поръчката е копирана дословно от договора през 2017 г., а оттогава има няколко промени в ЗОП. Освен това условията се структурирани така, че да спечели този, който предлага най-неизгодните условия за болницата.
При това структуриране на поръчката е абсолютно невъзможно да участва друга фирма. Поне да променим условията отпреди 3 години и да ги подобрим за пациентите. Защото както болницата не може без апарата, така и дружеството не може без лицензираното помещение, с което Пета градска разполага, каза Тонова.
Има ли конфликт на интереси
Според Саад Алуани от "Продължаваме промяната - Демократична България" на посочените технически спецификации отговаря само скенерът, който предлага въпросната фирма - единствен кандидат. Той запита има ли влияние на служители на високи позиции в болницата в подготвянето на поръчката. Алуани припомни, че основателката на лаборатория "Полискан", д-р Надежда Стоева е била неин управител, когато е сключена първата обществена поръчка. Д-р Стоева е и временно изпълняващ длъжността управител на лечебното заведение, когато е пусната сегашната.
Друга конфликтна точка е фактът, че сегашният управител на лабораторията Тошко Петров е началник на Отделението по нуклеарна медицина в "Княгиня Клементина".
Алуани предложи да се обмислят варианти за вземане на заем от болницата, с който да бъде закупен ПЕТ скенер, тъй като това е инвестиция, която може да се изплати до 2-3 години и да носи по-високи приходи на болницата.
Върната поръчка и устни договорки
Новоизбраният директор на болницата д-р Любомир Денчев, първоначално заяви, че са изпълнили всички препоръки на АОП и обясни колко разходи изисква поддръжката на такъв апарат. После спомена за устна договорка с "Полискан" приходът за болницата да бъде не 20%, а 35%. Накрая стана ясно, че след като Агенцията за обществени поръчки за пореден път е върнала документите с препоръки, новият вариант е изпратен и оценката ще бъде готова до 5 септември. Според Денчев "нищо не пречи на други кандидати да участват", но такива нямало.
Директорът на Пета градска не отговори в конфликт на интереси ли са д-р Стоева и началникът на отделение Тошко Петров. Не коментира и кой точно е изготвил поръчката, пусната в периода, когато временно изпълняващ длъжността управител на болницата е била д-р Стоева.
В хода на дебатите и най-горещите привърженици на обществената поръчка, "която носи приход от 100-120 000 лв. месечно" се съгласиха, че препоръките на АОП са основателни и има нарушения на Закона за обществените поръчки. Общинарите се разбраха да изчакат становището на агенцията до септември, преди да решат да спрат или "санират" обявената от Пета градска болница поръчка.
25.08 2025 в 20:16
