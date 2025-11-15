От какво се получава масивен инфаркт

Масивният инфаркт е един от най-сериозните и животозастрашаващи видове инфаркт на миокарда. Той възниква, когато притокът на кръв към голям участък от сърдечния мускул внезапно се прекъсне поради пълно запушване на основна коронарна артерия. Това води до остър дефицит на кислород и хранителни вещества, което причинява некроза и трайно увреждане на засегнатия участък на сърцето. Запушването обикновено се дължи на кръвен съсирек, образуван вследствие на спукване на атеросклеротична плака в артерията.

Причини за масивен инфаркт включват атеросклероза, при която по стените на артериите се наслагват плаки от холестерол и други мастни вещества.

Рискови фактори са високо кръвно налягане, диабет, пушене, стрес, наднормено тегло и наследствена предразположеност. Предишен инфаркт или сърдечна недостатъчност увеличават опасността от нов масивен инфаркт.

Симптоми на инфаркт при масивен инфаркт са внезапна, силна и продължителна болка в гърдите, която може да се разпростре към ръката, гърба и врата. Често се съпровожда от изпотяване, затруднено дишане, гадене и тревожност. Болката не отшумява при покой или прием на нитроглицерин, което я отличава от по-леки сърдечни проблеми.

Масивен инфаркт изисква незабавна медицинска помощ, тъй като бързата намеса намалява риска от тежки усложнения като сърдечна недостатъчност, аритмии и внезапен сърдечен арест. Медицинският подход включва възстановяване на кръвоснабдяването чрез тромболитична терапия или механична ангиопластика.

Профилактика на инфаркт включва здравословно хранене, редовна физическа активност, контрол на кръвното налягане, нивата на холестерола и кръвната захар. Липсата на пушене и редовните медицински прегледи са ключови за ранно откриване и управление на рисковите фактори.

Масивен инфаркт продължава да бъде основна причина за смъртност по света, но със съвременните медицински методи животът и качеството на живота на пациентите се подобряват значително, когато лечението започне на време.