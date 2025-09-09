От днес: Започва записването за безплатни прегледи за рак във Варна

От днес, 9 септември, започва записването за безплатни профилактични прегледи в Специализираната болница за лечение на онкологични заболявания във Варна по Общинска програма „Профилактика на онкологични заболявания“.

Прегледите за рак на маточната шийка се извършват всеки делничен ден от 8.00 до 9.00 часа от д-р Светослав Узунов.

Часовете за преглед при уролог са: четвъртък от 12.00 до 13.00 часа при д-р Константин Петров и петък от 12.00 до 13.00 часа при д-р Тони Стателов.

Прегледите за рак на кожата са всеки вторник от 8.00 до 9.00 часа при д-р Дияна Камбурова и д-р Бисерка Въжарова.

Прегледите от специалисти – хирурзи ще се извършват всеки ден от 12.00 до 13.00 часа в хирургичните кабинети съответно: в понеделник при д-р Илиян Илиев и д-р Богдан Богданов; във вторник - при д-р Николай Малев и д-р Николай Георгиев; в сряда – при д-р Моника Занева и д-р Здравко Димитров и в четвъртък –при д-р Юлиян Димитров и д-р Станислав Ненков.

Записванията за профилактичните прегледи по Общинска програма „Профилактика на онкологични заболявания“ ще стават месец за месец до изчерпване на средствата на регистратурата на Диагностично-консултативния блок на здравното заведение на телефон 052 975 840.

