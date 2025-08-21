Остава тежко състоянието на пострадалия работник в завод ''Арсенал'' в Казанлък

Лекарите се борят за живота на мъжа, който вчера пострада при инцидент в завод "Арсенал". Инспекцията по труда е започнала проверка.
Образувано е досъдебно производство по немарливост при работа с опасни вещества.
Според разследващите мъжът е премествал отпадъци с барут, не е спазил инструкциите за безопасност, не ги е полял с вода и те се възпламеняват.
Работникът е с изгаряния в пловдивската болница "Св. Георги" и е с опасност за живота.
