Остава тежко състоянието на пострадалия работник в завод ''Арсенал'' в Казанлък

Лекарите се борят за живота на мъжа, който вчера пострада при инцидент в завод "Арсенал". Инспекцията по труда е започнала проверка.

Образувано е досъдебно производство по немарливост при работа с опасни вещества.

Според разследващите мъжът е премествал отпадъци с барут, не е спазил инструкциите за безопасност, не ги е полял с вода и те се възпламеняват.

Работникът е с изгаряния в пловдивската болница "Св. Георги" и е с опасност за живота.

