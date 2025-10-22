Очен имплант възстановява зрението при неизлечими слепи петна

Миниатюрен електронен имплант в окото помага на хора с нелечима загуба на зрението отново да виждат – това показват резултатите от ново проучване, определяно като истински „пробив“ в развитието на изкуственото зрение, съобщи „Евронюз“.

Имплантът, който се поставя под ретината на окото и се свързва със специални очила, е предназначен за пациенти с възрастово-обусловена макулна дегенерация (AMD) – често срещано заболяване, което води до загуба на централното зрение. Състоянието затруднява четенето и разпознаването на лица и обикновено засяга хора над 50-годишна възраст.

Според проучването, публикувано в New England Journal of Medicine, много от 38-те възрастни пациенти, участвали в клиничния опит, са възвърнали способността си да четат букви, думи и цифри след имплантирането на устройството, предава БГНЕС.

„Това изследване потвърждава, че за първи път можем да възстановим функционалното централно зрение при пациенти, ослепели вследствие на географска атрофия или напреднала форма на AMD“, каза водещият автор д-р Франк Холц, ръководител на отделението по офталмология в Университетската болница в Бон, Германия. „Имплантът представлява промяна на парадигмата в лечението на късните стадии на AMD“, добави той.

Всички пациенти са страдали от географска атрофия – форма на т.нар. „суха“ AMD, при която загубата на зрението настъпва постепенно и за която до момента не съществува лечение. Преди имплантирането те разполагаха само с ограничено периферно зрение. След операцията пациентите получиха специални очила с вградена видеокамера, които им позволяват да фокусират, приближават и сканират текст или числа.

Очилата обработват визуалната информация и чрез близкоинфрачервена светлина я проектират върху импланта, който я преобразува в електрически сигнал и стимулира клетките на ретината. Този процес възстановява „потока на зрителната информация“, се казва в изследването.

В рамките на една година 84% от участниците са успели да четат букви, числа и думи с помощта на изкуственото зрение, а 69% са заявили, че са доволни от устройството.

Имплантът е разработен от френската компания Pixium Vision, която обаче прекрати дейността си миналата година. Американската компания Science Corporation, която разработва интерфейси между мозъка и компютъра (BCI), закупи активите на Pixium и вече е подала документи за одобрение за продажба на устройството в Европейския съюз.

Компанията заяви, че се надява устройството да бъде достъпно в ЕС през следващата година и че настоящият модел може да се предлага на пациенти с напреднала AMD и тежка загуба на зрението. Успоредно с това се работи и върху по-усъвършенствана версия на импланта.