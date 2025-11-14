Общинската Пета градска болница с миниинвазивна операция

Екипът на отделението по урология в столичната МБАЛ „Княгиня Клементина“, извърши високоспециализирана лапароскопска операция за отстраняване на голяма киста на левия бъбрек, съобщиха от болницата.

Образуванието е притискало бъбрека и околните тъкани, създавайки риск от сериозни функционални увреждания. Интервенцията беше проведена с минимално инвазивен метод, който осигурява максимална прецизност и значително по-бързо възстановяване.

Операцията беше ръководена от д-р Милен Цветков, д.м., и д-р Мартина Манева - сертифицирани специалисти по лапароскопска урологична хирургия от Университета в Страсбург и световно признатия център IRCAD, Франция. Тяхната висока квалификация и специализирано обучение позволяват на болницата да прилага най-съвременните оперативни техники в урологията.

Пациентът се възстановява добре, а болницата продължава да развива капацитета си в областта на минимално инвазивната хирургия.

МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София, разполага с две модерни лапароскопски зали и високотехнологична апаратура от последно поколение, осигуряваща безопасност, точност и щадящ подход към пациентите. Тези ресурси дават възможност на екипа да извършва сложни хирургични интервенции по европейски стандарт, съобщават от болницата.