НЗОК повиши 12 пъти цената на консуматив за химиотерапия

От юли Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) покрива система за автоматична помпа за химиотерапия на 12 пъти по-висока цена от досегашната, установи разследване на "Капитал". Въпросният консуматив за портативна система при химиотерапия е на стойност 450 лева, за точно определен модел. Преди да започне реимбурсирането му от Касата, пазарната му цена е между 36 и 39 лева.

Внезапното 12-кратно увеличение на цената, поето с публични средства, повдига редица въпроси, но най-вече как ще бъде разпределена разликата между пазарната цена и това, което плаща здравният фонд. Още повече че медицински експерти имат сериозни резерви към ефективността на самата система, а онколози от водещи болници твърдят, че са инструктирани да я предписват масово, след като касата е започнала да плаща за нея.

Този случай разкрива опасна вратичка в системата - за разлика от лекарствата, при медицинските изделия липсва ценова регулация, а процесът, по който НЗОК решава да ги финансира, е напълно непрозрачен. Така, докато пациентите продължават да плащат от джоба си за базови импланти като пирони и плаки, Касата насочва огромен ресурс към спорни продукти със завишени цени.

За дирекцията за медицинските изделия по длъжностна характеристика отговаря подуправителят на здравната каса проф. Момчил Мавров. Той е подписал и спецификацията, в която влиза новата система за вливане на химиотерапия и я е представил на надзорния съвет на касата през лятото на миналата година, когато е временен управител на НЗОК.

От медията изпращат въпроси до НЗОК за това какво потребление на системата очаква през тази и през следващата година, как е стигнала до тази цена и точно това изделие и кой го е включил в списъка за заплащане от НЗОК. От институцията обясняват, че ще отговорят по реда на Закона за достъп до обществена информация, който дава срок от минимум две седмици.

Как (не) се лекуват тумори

При венозната онкотерапия често се използват т.нар. инфузомати - прецизна система, която подава лекарството с точно определена скорост и концентрация. Обикновено пациентът може да се разхожда с апарата, поставен на стойка. Само в някои случаи, при по-дълга терапия, каквато е например тази за рак на дебелото черво, която се провежда за минимум 48 часа, няма достатъчно места в клиниката или пък пациентите са лекувани у дома, част от онкоклиниките в България, които са 47 на брой, ползват и т.нар. автоматични помпи. Именно системата за тези помпи е основният консуматив, който НЗОК започна да заплаща по 450 лв. и заради това болниците масово да я прилагат.

В същото време Здравната каса плаща за лекарствено лечение на рак - чрез клинична пътека по 714.42 лв. (ако е за повече от един ден) или чрез амбулаторна процедура по 216 лв. Излиза, че цялостното лечение и труда на медиците, които прилагат терапията за един ден, е по-ниско платено от въпросния консуматив - пластмасова система с тръбичка.

Системата Rythmic Evolution е на френската компания Micrel с възможност за фини настройки. Алтернативният модел на BBraun е механичен и без електроника, като скоростта на течността при нея е фабрично зададена. Там, където изобщо онколозите са ползвали помпи, те са получавали безплатно апарата на Micrel през последните години, като болницата е трябвало да поръчва само консуматива за нея. По оферта за пациентска програма от началото на 2024 г., вносителят "ОралМед Глобал" е предлагал един сет за 36 лв., а според договор в обществена поръчка, отново от началото на миналата година, университетската болница "Александровска" си е поръчала 50 еднократни сета на цена от 39 лв. всеки. Във френски сайт същият сет може да бъде открит на цена от 29.99 евро, има и сайт на германска аптека с цена 89.99 евро.

Когато държавата, в лицето на НЗОК, се договаря да включи този консуматив в списъка с платените от нея продукти, се очаква да се постигнат отстъпки в цената. В случая обаче има 12-кратно увеличение и разходът ще бъде 450 лв. Алтернативният продукт Easy Pump на BBraun струва около 80 лв., но не се покрива от касата, въпреки че е предпочитан от онколозите, които ползват автоматични помпи.

Проф. д-р Асен Дудов, председател на Българското онкологично научно дружество, главен координатор на експертния съвет по медицинска онкология към министъра на здравеопазването и завеждащ клиниката по медицинска онкология в "Аджибадем сити клиник" УМБАЛ - "Младост", коментира пред "Капитал", че когато приема да лекува пациенти, го прави при две условия.

"Първото е, че няма да им предлагам и предписвам терапия с помпа, а второто е, че няма да им препоръчвам машина за охлаждане на главата, за да си пазят косата. Просто защото няма смисъл", казва той. По думите му той е изписвал помпа за домашно лечение само в няколко изключителни случая, в които пациенти с ограничени двигателни възможности не могат да стигнат до лечебното заведение, но не трябва да пропускат терапията си. И оценява новата "възможност" от касата като скъпа и опасна.

"Лично аз не бих поел риска да изпратя пациента у дома с апарат, който може да се повреди или да спре по всяко време, защото нямаме добре организирана доболнична помощ, ако има проблем със системата и специалисти, които да я настроят. Ако бъде извикана пък Спешна помощ, медиците там също нямат опит с апарата", смята проф. Дудов.

Според него много от онкопациентите са със съпътстващи заболявания, понасят тежко терапията, имат странични ефекти, понякога колабират и трябва да бъдат наблюдавани в клиниката, а не да се разхождат по двора на лечебното заведение по цял ден с риск да изпаднат в безпомощно състояние.

"Здравната каса би могла да финансира подмяната на инфузоматите в онкоклиниките, вместо да заплаща консуматива за тази помпа на толкова висока цена", казва още той.

"Системна" еуфория

Според разчетите на НЗОК еднократният сет Rythmic Evolution ще се прилага във всякакви случаи и няма лимит за бройките, които касата ще плати. Според лекари, с които "Капитал" разговаря, в една от големите държавни клиники за лечение на рак водещите онколози били събрани и им било разпоредено "да изписват изделието на всеки възможен болен, дори и на санитарките, ако трябва".

Което значи, че бройката може да скочи значително до края на годината. В друго отделение обяснили, че не ползват точно тези помпи, защото не са удобни за работа, но получили обещания, че фирмата ще направи още обучения и ще финансира работата на отделението. Фирмата доставчик "ОралМед Глобал" е собственост на Любомир Димов, като дружеството е регистрирано през 2019 г. във Варна. Компанията има приходи от 337 хил. лв. и 9 хил. лв. печалба според отчета ѝ за 2023 г.

По принцип, за да получи заплащане от НЗОК, всяко медицинско изделие трябва да бъде включено в нова или съществуваща група. Ако изделието е ново за касата, фирмата представител трябва да покаже клинични изпитвания как действа то и колко е безопасно, както и задължителна оценка на здравните технологии, в която се обосновава колко полезно е изделието за пациентите в сравнение с други подобни. Впоследствие цената се договаря между касата и фирмата представител.

Ако една трета от процедурите се извършат с изделието, това може да струва 45 млн. лв.. Средства, които Касата би могла да насочи другаде. Случаят с този консуматив показва, че когато дадено лечение се покрива от бюджета за здравеопазване и стане "безплатно", медицинската и пазарната логика силно се изкривяват.