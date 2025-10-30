Национална програма ще обучава лекари в ефективна комуникация с пациента

СБАЛАГ „Майчин дом“, Фондация „Даная“ и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ поставиха началото на дългосрочно партньорство, насочено към развитие на ефективна комуникация между медицински специалисти и пациенти в АГ болници и отделения. Инициативата се реализира с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и има за цел да утвърди по-човечен и разбираем модел на общуване в здравеопазването.

На 29 октомври в лечебното заведение се проведе първото съвместно обучение, озаглавено „Комуникация в педиатрията, акушерството и неонатологията: доверие, емпатия и превенция на конфликти“ с участието на акушер-гинеколози, неонатолози, педиатри, акушерки и медицински специалисти. Програмата е разработена по лиценз на Texas Children’s Hospital и адаптирана за България от Фондация „Даная“.

Обучението обединява три взаимосвързани модула, водени от водещи експерти в областта на медицината, психологията и комуникацията. Проф. д.п.н. д-р Моника Богданова, психоаналитик и експерт по ранно детско развитие, постави акцент върху комуникацията в акушерството и неонатологията – трудните разговори, подкрепата на родилката, разчитането на „езика на бебето".

Проф. д-р Десислава Бошнакова от Нов български университет говори за човешкото лице на медицината, за разликата между институционална и лична комуникация и за етичното присъствие на медиците в социалните мрежи и нуждата от емоционална устойчивост на медицинските екипи.

Д-р Гергана Иванова, анестезиолог и преподавател в МУ–София, презентира темата за структурираната комуникация като основа на качествената грижа – как ясното и навременно общуване между лекар и пациент влияе върху доверието и хода на лечението.

Разяснителен панел на тема „Комуникацията като инструмент за превенция на конфликти и защита на правата на пациента“ беше представен от експерти на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, която безвъзмездно подкрепя проекта.

Медицинският екип на СБАЛАГ „Майчин дом“ представи ефективни инструменти за комуникация с пациентите в съвременната специализирана акушеро-гинекологична болница с акцент върху нововъведенията за подобряване на връзката лекар-пациент и акушерка-пациент.

Специално внимание беше поставено върху практическите подходи за подобряване на взаимодействието между медицинския екип и пациентките, както и върху създаването на доверие като ключов фактор за успешния диагностично-лечебен процес.

Емпатията и комуникацията са в основата на доверието между лекар и пациент. А това доверие е фундаментът, върху който се гради успешният диагностично-лечебен процес. То се създава взаимно – с разбиране, търпение и отговорност, както от страна на пациента, така и на медицинския екип. Нашата цел е не просто да подобрим връзката между двете страни, а да я превърнем в мост на сътрудничество и взаимно уважение. Обученията, които реализираме с Фондация „Даная“, са част от нашата стратегия за възстановяване на доверието – чрез знание и чрез осъзнаване на човешката страна на медицината. Комуникацията е не само инструмент за превенция на конфликти, а и израз на състрадание, на професионална култура и морална отговорност – към пациента и неговите близки, но и към достойнството на лекаря, каза проф. д-р Иван Костов, изпълнителен директор на СБАЛАГ „Майчин дом“.

„Фондация „Даная“ вече издаде и адаптира за България първото ръководство за комуникация с деца пациенти и техните семейства през 2024г. и на тази основа доразви обучителна програма за медицински специалисти. Програмата поставя акцент върху комуникацията като двустранен процес, който изгражда доверие и устойчиво взаимодействие между пациента и медицинския екип. Тя подпомага не само семействата, но и самите специалисти, като предоставя конкретни инструменти за предотвратяване на комуникационни недоразумения, намаляване на напрежението в критични ситуации и ограничаване на риска от професионално прегаряне. Така комуникацията се утвърждава като основна връзка за по-качествено и хуманно здравеопазване - цел, която Фондацията последователно отстоява. „Майчин дом“ е институцията, с която започваме процеса на въвеждане на човечност в грижата и на създаването на нов стандарт – на разбиране, съпричастност и доверие.“ Каза Кремена Кунева, изпълнителен директор на Фондация „Даная“.

„В съвременната здравна система комуникацията заема централно място в отношенията между медицинските специалисти и пациентите. Тя не е просто обмен на информация, а ключов процес, чрез който се изгражда доверие, разбиране и сътрудничество. Ефективната комуникация е не само професионално умение, но и етичен ангажимент. Тя може да допринесе за предотвратяване на недоразумения, напрежение и конфликти, които често възникват поради липса на яснота. От качеството на комуникацията зависи в голяма степен спазването на правата на пациента, гарантирани от нормативната уредба и етичните правила в медицинската практика. Следователно, комуникацията не е само средство за предаване на информация, а и инструмент за превенция на конфликти и защита правата на пациента в процеса на лечение и грижа.“ Каза Иванка Динева, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция ,,Медицински надзор’’.

Партньорството между СБАЛАГ „Майчин дом“, Фондация „Даная“ и ИА „Медицински надзор“ поставя началото на национална обучителна програма, която ще продължи с обучения в други специализирани АГ болници в София и страната през следващите месеци.