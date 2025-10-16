Национална кампания обединява България в подкрепа на недоносените деца

Благотворителна кампания „Малки стъпки на големи герои“ обединява тази година за първи път цяла България в подкрепа на недоносените деца и техните семейства. Инициативата, организирана от Фондация „Нашите недоносени деца“, стартира днес в Бургас и в продължение на месец ще обиколи някои от най-големите градове в страната по повод Световния ден на недоносените деца - 17 ноември. Като част от кампанията са предвидени посещения на пътуващата арт-инсталация „Люлка на надеждата“ в Стара Загора, Пловдив, Варна и София, и благотворителна онлайн томбола, в която може да се включи всеки.

17 ноември се отбелязва вече повече от десетилетие у нас с цел да се повиши осведомеността за преждевременното раждане и обществената подкрепа за най-малките герои и родителите им. Тази година за първи път датата присъства официално и в календара на Световната здравна организация (СЗО). Включването ѝ признава сериозните проблеми, свързани с преждевременното раждане в глобален мащаб.

Преждевременно раждане - зад тревожните данни стоят хиляди съдби

България е сред страните в Европа с най-висок процент на недоносени бебета, детска смъртност и мъртви раждания. Всяка година у нас над 6 500 бебета се раждат преждевременно и това не са просто числа, а хиляди съдби. Техните семейства също преминават през сериозни емоционални и социални трудности – 40% от майките на недоносени бебета изпитват тревожност или депресивни симптоми, а около 30% от по-рано родените деца са изложени на риск от дългосрочни физически и когнитивни затруднения. За всички тях в момента не са предвидени национални програми или подкрепа.

„Люлка на надеждата“

Пътуващата арт инсталация „Люлка на надеждата“ е символ на живота, грижата и човечността, чрез които Фондация „Нашите недоносени деца“ ще постави във фокуса на общественото внимание темата за преждевременното раждане и необходимостта от подкрепа за най-малките герои и техните семейства.

Тя има за цел да насърчи повече хора да се присъединят към тази кауза. По време на своето национално турне „Люлка на надеждата“ ще посреща посетители в различни градове, където те ще могат да се запознаят с мисията и дейността на Фондацията, да засвидетелстват своята подкрепа чрез символична снимка и споделяне в социалните мрежи с хаштага #МалкиСтъпкиНаГолемиГерои, както и да дарят средства в подкрепа на по-добрия старт в живота на най-малките герои.



В следващите седмици „Люлката на надеждата“ ще гостува в:

Бургас, Galleria Burgas: 16 – 22 октомври

Стара Загора, Galleria Stara Zagora: 23 – 29 октомври

Пловдив, Plovdiv Plaza Mall: 30 октомври – 3 ноември

Варна, Delta Planet Mall: 5 – 9 ноември

София, Bulgaria Mall: 11 - 17 ноември

Благотворителна томбола със специални награди

Кампанията „Малки стъпки на големи герои“ включва и онлайн благотворителна томбола, която дава възможност на хора от цялата страна и чужбина да се включат в каузата. Срещу билет на стойност 10 лева, всеки участник подкрепя недоносените бебета и техните семейства, като едновременно с това има шанс да спечели една от многобройните специално подбрани награди.

Всички събрани средства ще бъдат насочени в подкрепа на работата на Фондацията за подобряване на грижата за недоносените деца и техните родители.

Всеки, желаещ да направи дарение и да участва в томболата, може да го направи ТУК.

„Всяка малка стъпка в живота на тези малки герои е голямо постижение. Затова призоваваме всички да се включат в кампанията, за да покажем, че заедно можем да творим чудеса, да дадем надежда и сила“, споделя Моника Златанова от Фондация „Нашите недоносени деца“.

Финално събитие и семеен празник в София

На 16 ноември в България МОЛ, София, ще се проведе и финалното събитие на кампанията. От Фондацията са предвидили семеен празник с творчески активности за деца и родители, богата програма с музикални изпълнения, срещи и дискусии с терапевти и специалисти от различни области на детското развитие и семейно консултиране. Тогава ще бъдат обявени и победителите в онлайн томболата.

13 години с подкрепа за най-малките герои

Вече 13 години Фондация “Нашите недоносени деца” е единствената организация в България, която посвещава работата си на недоносените деца и техните семейства с мисията всяко преждевременно родено бебе у нас да получи шанс за най-добро бъдеще:

Дарява жизненоважна апаратура, консумативи и принадлежности за неонатологични отделения в страната;

Изгражда семейни стаи и кътове за кърмене в отделенията, насърчавайки възможността родителите да бъдат до децата си;

Специалистите към Фондацията предоставят експертна грижа, чрез ранна диагностика, проследяване на развитието и терапевтични програми за най-малките;

Осигурява се психологическа подкрепа и консултации, насочени към семействата.

Всичко това е възможно само благодарение на помощта на дарители и на цялото общество. Всяко дарение достига до мястото, децата и родителите, които имат най-голяма нужда от подкрепа.

„Надяваме се с тази кампания да обединим хората от цялата страна в името на съпричастността и да ни даде възможност да бъдем близо до семействата на недоносени деца, като покажем подкрепа и внимание, които наистина имат значение“, споделя Моника Златанова.

За Фондация „Нашите недоносени деца“

Фондация „Нашите недоносени деца“ е създадена през 2012 г. от родители за родители - от майки, преминали през трудния път на преждевременното раждане. Превърнахме личната си борба в обща кауза - защото знаем какво стои зад трудностите и страховете на семействата на недоносени деца. Работим повече от десетилетие с мисията всеки малък герой, който се ражда у нас, да получи най-добрата и съвременна грижа, а родителите му помощ и подкрепа. Рамо до рамо с лекари и специалисти от неонатологичните отделения в цялата страна, чрез обмяна на опит с международни организации, в сътрудничество с експерти в областта на ранното детско развитие.