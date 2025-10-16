Напрежение в Зъболекарския съюз заради ''ситуацията'' в НЗОК

Ситуацията в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) определено внася напрежение.

Това каза пред журналисти в Сливен председателят на Българския зъболекарски съюз (БЗС) д-р Борислав Миланов, попитан за коментар на ограничаването правата на подуправителя на касата проф. Момчил Мавров, заради проверка на дейността на всички дирекции и административни структури.

„Тази ситуация определено внася напрежение, защото ресорът на проф. Мавров беше свързан с комуникация със съсловните организации, администриране, целия процес. Надявам се това да не създаде допълнителни обструкции при водене на преговорите. На базата на персоналните си контакти с доц. Стефановски, съм убеден, че това няма да се допусне. Но фактът, че ще има отражение, няма как да го премълча“, каза д-р Миланов.

Той припомни, че проф. Мавров е бил водеща фигура в експертните групи, участвали в преговорите.

От НЗОК съобщиха, че правомощията на проф. Мавров са ограничени временно във връзка с вътрешна проверка, разпоредена от управителя на институцията доц. Петко Стефановски. Проверката е обявена като „комплексна“ и ще обхване както минал период, така и дейността на здравната каса от началото на мандата на настоящото ръководство.

Проф. Мавров е заемал длъжността временно изпълняващ управител от 17 април до 4 октомври 2024 година. Според НЗОК ограничаването на правомощията му цели гарантиране на безпристрастност и обективност в хода на проверката.

От институцията увериха, че проверката не застрашава предоставянето на услуги, нито изпълнението на финансовите ангажименти към договорните партньори, сред които е и Българският зъболекарски съюз.