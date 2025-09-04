Над 70 деца с аутизъм и синдром на Даун събра морски лагер

Спортът събра 76 деца със специфични физически или ментални проблеми на морски лагер във водноспасителната база на Националната спортна академия в Несебър от 31 август до 7 септември.

Организатори са Спортен клуб „БГ и Спорт за всички“ с председател Ивелина Димитрова и Спортен клуб „СОП, Спорт и Самбо за развитие“ с главен треньор Емил Нешев. Чрез спонсори и благотворителни кампании те са осигурили част от финансирането за участието на децата.

Този спортен лагер се организира за четвърта поредна година. В момента на базата на НСА в Несебър тренират 76 деца, включително 6 деца от Турция и 6 от Гърция. Повечето са с аутизъм, а също и с генерализирано разстройство на развитието и със синдром на Даун, като всички деца са с придружител. Общо 14 треньори водят заниманията.

У нас няма статистика колко са децата от аутистичния спектър. Средно се получава диагноза на 3 години и 9 месеца, когато вече са пропуснати важни периоди в развитието. Финансовата тежест за изследвания, лечебни и учебни предизвикателства поема изцяло семейството.

По последни данни стереотипите и общественото неприемане остават силни: 70% от родителите на деца с аутизъм се сблъскват с негативна реакция, а достъпът до качествено образование е най-големият проблем за 70% от анкетираните семейства.

Синдромът на Даун се дължи на допълнителна хромозома в 21-ата хромозомна двойка. Хората с този синдром имат 47 хромозоми вместо 46. Годишно в България се раждат около 100 деца с тази генетичната аномалия. Децата със синдром на Даун имат специфични особености, но и ярка индивидуалност. Важно е към всяко дете да се подхожда персонално. Затова и идеята на спортния лагер, който се провежда в момента е „да не се фокусираме единствено в това, което не може, а върху това, което му се удава“, подчертават организаторите.

„Сутрин започваме деня с общи физически упражнения, после два часа сме на плажа, където децата играят спортни игри на пясъка и имат уроци по плуване. Имаме също тренировки по гребане, падълбордове и каяци. Следобед програмата включва екипни игри – баскетбол, адаптиран футбол, хокей на трева“, обясни Ивелина Димитрова от Спортен клуб „БГ и Спорт за всички“.

Спортния лагер подобрява социалното поведение на децата – научават се да общуват пълноценно с други деца, да изпълняват практически задачи, които постепенно се усложняват с нови условия.

„Независимо че на лагера сме събрали само деца с проблеми, принципът на социализация работи много добре. Получава се спонтанно общуване, особено в щафетните игри. Всички, поставени заедно, получават тласък в социалните отношения. Това е реална социализация, която много ще им помогне, когато влязат в детска градина или в училище. Спортът е универсален език, който работи безотказно при всяко дете“, категорична е Ивелина Димитрова.