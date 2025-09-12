Над 50% от преминалите скрининг по общинска програма се оказаха със сърдечен проблем

Над 50% от хората, преминали през първия етап на общинската програма за скрининг на сърдечносъдовата система имат проблем. Това бе съобщено на пресконференция за обобщаване на резултатите от инициативата.

В програмата се включиха 26 общински лечебни заведения и са прегледани 2183 пациенти. При 1152 е установен сърдечносъдов проблем, а все повече млади хора са засегнати. До 90% от прегледаните в рамките на програмата имат наднормено тегло.

Най-възрастният пациент, включил се в скрининга, е жена на 95 г., а най-младият – момче на 15 г.

Вторият етап на програмата ще бъде в периода 29 септември - 15 октомври. Бюджетът ѝ е 250 хил. лв., добави д-р Тагарева.