Набързо свиканата здравна комисия прие на първо четене бюджет 2026 на НЗОК

Извънредно свиканата Комисия по здравеопазването прие на първо четене бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и държавния бюджет за 2026 г. Заседанието бе назначено след като във времето за обсъждане на бюджета за здравеопазване в пленарна зала опозицията предупреди, че документите не са минали през комисия.

Такова процедурно предложение бе направено от депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Асен Василев, но не се прие. Въпреки отрицателния вот управляващите решиха да проведат заседанието.

В проекта на бюджет са предвидени 5 288 595,5 хил. евро приходи и трансфери, каза управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5 173 131,0 хил. евро, от които 3 153 741,0 хил. евро са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 019 390,0 хил. евро са трансфери за здравно осигуряване. Общо разходите за 2026 г. по проекта на Закон за бюджета на НЗОК са 5 288 595,5 хил. евро. Приходите и разходите по законопроекта са с 444 250,0 хил. евро повече спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г., което са 9,2 % ръст.

В реда за плащания за лекарства, медицински изделия и диетични храни основната промяна е в начина, по който се разделят лекарствата – на иновативни и на генерични лекарства, което се прави за първи път, посочи доц. Петко Стефановски.

С предлаганите промени създаваме условия за навлизане на генерични и биоподобни продукти, което ще доведе до намаляване на публичните разходи на НЗОК, допълни той.

Над 42 млн. евро са заложени за изграждане на система за електронна здравна карта, която ще бъде средство за идентификация на пациента, ще съхранява и валидира медицинските услуги, които е получил.

По думите му това ще помогне за по-справедливо и прозрачно разпределение на средствата от бюджета на Касата. Чрез електронната карта пълен достъп до пациентското досие ще имат всички лекари, а не само общопрактикуващите лекари и лекарските комисии. Картата ще бъде задължителна и ще доведе до по-добра събираемост на здравноосигурителни вноски, каза още доц. Стефановски.

Преди първото четене на план-сметката на НЗОК за 2026 г. депутатът от ПП - ДБ Васил Пандов предложи заседанието да бъде отложено, тъй като не присъстват представители на съсловните и неправителствените организации. Председателят на комисията Костадин Ангелов възрази, че всички становища по законопроекта са представени писмено. След гласуване процедурното предложение на Пандов не бе прието и комисията прие на първо четене "ремонтирания" бюджет на НЗОК за 2026 г. с 11 гласа "за" и 9 "против".

Експедитивно протече и първото четене на държавния бюджет, който също бе приет с 11 гласа "за" и 9 "против".

На 8 декември Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди законопроекта за бюджет на НЗОК, а по-късно документът беше приет от Министерския съвет.