МЗ обявява конкурси за шефове в лечебни заведения

Министерството на здравеопазването обявява конкурси за избор на членове на органите за управление на лечебни заведения

Процедурите са свързани с различни обективни обстоятелства, включително изтичащи мандати, подаване на молби за освобождаване, отпадане на номинации и необходимост от попълване на съвети на директорите в съответствие със законовите изисквания, съобщиха от МЗ.

Сред дружествата, за които се откриват конкурсни процедури, са „МБАЛ Света Анна – София", „УМБАЛ – Пловдив", „МБАЛ проф. д-р Параскев Стоянов – Ловеч", „СБР – Бургаски минерални бани", „Национална кардиологична болница", както и търговското дружество „БУЛ БИО – НЦЗПБ".

Конкурс се обявява и за избор на ликвидатор на дружеството „ВИМЕДИТ" ЕООД – Видин.

В отделни случаи нови лица са назначени временно до провеждане на конкурс, за да се осигури непрекъсваемост в управлението на дружествата. В някои лечебни заведения предстои иницииране на процедура за избор на независими членове от страна на Агенцията за публичните предприятия и контрол, в съответствие със Закона за публичните предприятия.

Целта на всички действия е осигуряване на законосъобразност и приемственост, както и поддържане на работещ управленски капацитет в лечебните заведения.