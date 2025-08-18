Мобилни екипи помагат с активирането на ''еЗдраве'' в цялата страна

OFFNews 18 август 2025 в 09:26 113 0
мобилен екип

Снимка Министерство на здравеопазването
Активиране на еЗдраве

Кампанията на Министерството на здравеопазването за популяризиране на мобилното приложение #еЗдраве продължава в цялата страна.

От 18 до 24 август мобилни екипи ще бъдат разположени на общо 42 локации в страната – 33 града и 9 села, за да окажат съдействие при активиране на приложението, което осигурява бърз и лесен достъп до личното електронно здравно досие.

Сред акцентите в програмата тази седмица са морските и курортни дестинации Шабла и Албена, където туристи и местни жители ще могат да се включат в инициативата. Интересни спирки са още Минерални бани в Хасковско, Банкя в София, Селиминово и Гавраилово в Сливенско, както и централни локации в Бургас, Несебър и Поморие.

Карта с графика на мобилните екипи ще намерите на сайта на Министерството на здравеопазването тук.

С приложението еЗдраве само с един клик контролирате достъпа до здравната си информация – по всяко време, от всяко място.

