Младите лекари на пореден протест ''Няма да ни излъжете''

Лекари от инициативата „Бъдеще в България“ излизат на пореден протест под надслов: „Няма да ни излъжете“. Началото му е от 18 ч. пред Министерството на здравеопазването.

„На път са да потекат половин милиард от бюджета в бездънна яма, но не и да стигнат до нас, искат и да бъде забравено всичко, за което сме се борили и да ни заглушат завинаги! Няма да им се получи“, категорични са младите медици.

След месеци наред протести на лекарите и различни обещания и варианти от страна на политиците в отговор на исканията им, в приетия на първо четене законопроект за бюджет на НЗОК бяха заложени 260 милиона евро, с които да се увеличат възнагражденията им. Първоначално бе обявено, че това ще стане с увеличение на клиничните пътеки, а впоследствие, че средствата ще бъдат изразходени целево. Окончателният вариант все още не е известен.

На заседание на ресорната комисия в парламента управляващите дадоха заявка за формиране на "нов тип лечебни заведения" като стратегически, които да имат еднаква апаратура и еднакво развити профилни специалности, за да гарантират както еднакъв достъп до качествено здравеопазване и специализация.

Днес се очаква управляващите да внесат поправки в законопроекта за бюджета на Здравната каса, които да определят правилата за разпределяне на целевите средства за заплати на медицинския персонал в болниците.