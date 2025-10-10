Между 4% и 7% от българите страдат от хазартна зависимост. 80% от хазартно зависимите имат и други психични страдания. Един от пет хазартно зависими има суицидни мисли. Това показват данни на Българската академия на науките (БАН) и UCLA Health, посочват от Асоциация „Само днес". Поводът е Световният ден на психичното здраве - 10 октомври.



Хазартната зависимост не е просто лош навик – тя е сериозно психично разстройство, признато от Световната здравна организация като форма на импулс-контролно нарушение. Понякога се свързва и с други зависимости (алкохол, наркотици) и нарушено функциониране в социален, здравен и професионален план. Засяга не само човека, който играе, но и неговите близки – партньори, родители, деца. Разрушават се връзки, губят се спестявания, а чувството за контрол и достойнство изчезва.



„Много от хората няма да развият зависимост, но ще изгубят апартамента си или ще застрашат семейството си" – казва Павел Павлов, ръководител на Терапевтичен център "Само днес". – А тези, които развиват зависимостта, затъват дълбоко и имат нужда от професионално лечение. Заболяването не се лекува само със силата на волята."

Какво показват изследванията

Хазартната зависимост се комбинира с други психични проблеми. Според световни изследвания, около 80% от хората с хазартна зависимост имат и други психични страдания – най-често тревожни разстройства, депресия или злоупотреба с алкохол и наркотици (данни от UCLA Health, 2023).

Хазартът води до постоянно стресово напрежение — заради дългове, финансови загуби, конфликтни взаимоотношения. Загубата поражда чувства на вина, срам, безнадеждност. Хроничният стрес води до проблеми със съня, концентрацията, физическото здраве (напр. сърдечни и стомашни проблеми).

Зависимостта повишава риска от самоубийство и сериозни психични състояния. Специалистите свидетелстват за високи нива на суицидни мисли сред хора с тежки форми на хазартна зависимост. Един от 5 споделя мисли за самоубийство в пиковите етапи на зависимостта. За България няма официални данни по този въпрос.



Хазартната зависимост в България



Според данни от Българската академия на науките (БАН), между 4% и 7% от възрастното население над 18 години страдат от хазартна зависимост. Мъжете са по-склонни да играят, но и жените залагат.



Официалният регистър на податливите към хазартна зависимост, поддържан от НАП, показва, че броят на хората, които са подали заявление за вписване като „уязвими/зависими от хазарта", е в десетки хиляди — 42 939 към февруари 2025 г. и има по-нови публични съобщения за над 50 000 заявления. Идеята е тези хора да не бъдат допускани до участие в хазартни игри. Така ли е?



„Самата система подкрепя играта, а не я регулира - казва Павел Павлов. От опита си на терапевт на зависими той споделя, че играещите не могат да си закрият акаунта. „Човек, който е взел десет кредита, може да вземе единайсети. И дори да подадеш декларация в Регистъра, можеш да я оттеглиш по всяко време."



Въпреки пандемичния размер на хазартната зависимост, няма национална програма за лечение на това разстройство. Помощ се предлага основно от неправителствени организации и терапевтични центрове. Възстановяването от хазартна зависимост е възможно. Терапията помага човек да разбере какво стои зад желанието за игра, как да управлява стреса и как да изгради нови, здравословни начини на справяне.

Историята на Мартин

Изгубих около половин милион за три години. Пиех после играех комар, понякога вземах наркотици. Алкохол, хазарт, наркотици. Страшна комбинация. Можех да прекарам денонощия в игралната зала. Хората влизаха със стотинки аз с 20-30 лв. За три години загубих около половин милион лева. Пари, които можеше да дам за сина си. Натисках копчето докато заспивах върху машината. Изкарвал съм до 5-6 дена без сън. В това състояние не забелязваш какво се случва около теб, гледаш само екрана. Не виждаш никого отстрани. Не беше заради парите. Там се отпусках, казва Мартин.

Мартин е преминал успешно през терапия и вече може да помага на други, които са тръгнали по неговия път. Изгражда нови връзки със сина си, брат си, близките си.