Медицински надзор не установи нарушения по случая с родилката в Майчин дом

Изпълнителна агенция "Медицински надзор" не откри нарушения по случая на родилката Антония Андонова, която преди месец се оплака от физическа и вербална агресия по време на раждането на сина си в столичната болница "Майчин дом". Това става ясно от протокола от проверката, съобщиха от БНР, позовавайки се на протокол от проверката.
Агенцията се самосезира по случая след публикация на жената в интернет и след като обвинената в насилие д-р Ирена Шикова поиска такава проверка.
Родилката разказа във фейсбук, че по време на самото раждане е била удряна през лицето и ръцете. Жената споменава, че получила няколко шамара от лекарка, която крещяла и я е обиждала. Било ѝ е забранено да издава звуци по време на раждането. Все пак младата майка уточни, че детето се е родило живо и здраво и благодари на медиците за това.
В отговор д-р Шикова отрече да е имало каквото и да било насилие по време на раждането. "Аз никога не съм си позволила да навиквам Антония. Никога не съм докосвала жена в практиката си по лицето", заяви лекарката и обяви, че ще се оттегли, докато тече проверката.
Случаят предизвика противоречиви реакции сред пациенти на гинеколожката. Свидетелка на раждането потвърди версията на младата майка, пред Майчин дом бяха организирани протест и контрапротест срещу и в защита на лекарката. Вътрешната проверка в АГ болницата не откри нарушения в поведението на екипа израждал Антония.
Констатации от проверката на ИАМН
Проверяващите са изискали цялата медицинска документация за Антония Андонова и са разпитали дежурните по време на раждането акушерки, АГ-специалисти, анестезиоложка, както и самата д-р Шикова. Според обясненията на лекарката, записани в протокола от проверката, при пълното разкритие на плода родилката започнала да крещи и да рита, а д-р Шикова хванала единия ѝ крак и помолила да спре да вика, защото не се чували тоновете на бебето.
Тъй като плодът стоял високо, от родилния екип обяснили на жената, че трябва да изпълнява препоръки и да бъде упорита, но тя не ги изпълнявала правилно и докрай, свидетелства лекар-специализант. Една от акушерките обяснява, че при първоначалния преглед на родилката комуникацията с нея била трудна и не съдействала на лекарите.
Никой от персонала не е упражнявал физическа и вербална агресия спрямо родилката, спазени са правилата за етично поведение от страна на д-р Шикова, посочва друг лекар. На болницата не са направени задължителни предписания, тъй като не са установени нарушения.
