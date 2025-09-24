Мъж в тежко състояние транспортираха в столицата

Мъж на 52 години е транспортиран с въздушна линейка от Петрич до Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Света София". Това каза за БТА доктор Александър Попов, завеждащ спешния център в Петрич.
Той уточни, че мъжът е постъпил за лечение в МБАЛ "Югозападна болница" - База 2 в Петрич вчера. След преглед е установено, че е с мозъчен кръвоизлив. Бил е настанен в реанимация, но заради тежкото му състояние лекарите са потърсили съдействие за неговото транспортиране до столична болница.
Медицинският хеликоптер кацна преди минути на стадиона в Петрич. Пациентът е качен в него и ще постъпи за лечение в МБАЛ "Света София".
В края на април жена с черепно-мозъчна травма също беше транспортирана с медицински хеликоптер до столична болница.
