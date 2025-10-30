Мануална терапия за какво помага

Мануалната терапия работи в полето на алтернативната медицина и често се включва в процедурите по физиотерапия. Буквално означава "лечение с ръце". Мануалните терапевти извършват характерни масажи и движения върху меките тъкани, ставите и нервите.

Мануалната терапия е фокусирана върху решения за мускулно-скелетни болки и възстановяване на естествената подвижност. Процедурата може да бъде много ефективна за намаляване на болежки и напрежението в тъканите, подобряване на качеството на движението и коригирането на стойката.

Как действа

Мануалната терапия въздейства на организма на неврофизиологично, биомеханично и психологическо ниво.

На неврофизиологично ниво тя има инхибиторен ефект върху нервната система, като освобождава натрупаното напрежение в мускулите и съединителната тъкан и така променя възприемането на болката от мозъка, променяйки пътищата на болката. Тя също така отпуска нервната система, така че мозъкът да може да прави по-интелигентни избори за движение от спокойно състояние.

На биомеханично ниво мануалната терапия създава краткосрочна промяна в еластичността на меките тъкани, подобрява обхвата на движение и коригира позиционни грешки. Мускулната активност се увеличава, защото механизмът на мускулните влакна се нулира, подобно на това как вашият телефон или лаптоп започва да работи отново нормално след рестартиране.

На психологическо ниво тя въздейства в зависимост от това как пациентите възприемат и реагират на грижите, но може да се очаква облекчаване на стреса.

Ползи от мануалната терапия

Подобрява гъвкавостта;

намалява мускулното напрежение;

възстановява тонуса;

подобрява кръвообращението;

помага за възстановяване от спортни травми;

подпомага възстановяването след операция;

облекчава хронични болки и болки в гърба;

подпомага цялостната физическа рехабилитация;

може да се използва и при лечение на главоболие.

Мануална терапия за деца

Мануалната терапия за деца е щадящ подход, който може да помогне при гръбначни изкривявания, мускулни проблеми или нарушения в стойката, неврологични състояние и хронична неразположения. Прилага се внимателно и индивидуално според нуждите на всяко дете като подпомага правилното развитие и активността. За децата този вид терапия може да бъде решаващ фактор. Това е безопасен и ефективен метод на лечение, предназначен да насърчава здравословното движение и развитие. Както при всяка друга процедура, е важно да се изпълнява от квалифициран мануален терапевт.