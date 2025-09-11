''Лансет'': 44% от хората с диабет не подозират, че са болни

44% от хората над 15 години, живеещи с диабет, са недиагностицирани, показва ново глобално изследване, публикувано в The Lancet Diabetes & Endocrinology. Това означава, че близо половината пациенти не знаят за състоянието си.

Анализът обхваща данни от 204 държави за периода 2000–2023 г. Повечето случаи са на диабет тип 2. Оказва се, че младите под 35 г. са най-малко диагностицирани – едва 20% от тях знаят, че са болни, пише БГНЕС.

Експертите предупреждават, че късното откриване увеличава риска от тежки усложнения – сърдечни заболявания, бъбречна недостатъчност, невропатии и загуба на зрение. В същото време само 40% от лекуваните постигат оптимален контрол на кръвната захар.

Специалистите призовават за повече профилактични прегледи, особено при хора с фамилна обремененост, както и за превенция чрез здравословно хранене и редовна физическа активност.