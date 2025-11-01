Криминално проявен нападна фелдшер във Врачанско

Криминално проявен и осъждан мъж е нападнал фелдшер в село Краводер, община Криводол, съобщиха от полицията във Враца.
Нападателят бе заловен, а прокуратурата образува досъдебно производство.
Сигналът в полицията е получен на 31 октомври в 18:43 ч. Той е подаден от дежурния фелдшер на Филиала за спешна медицинска помощ в Криводол.
Той съобщил, че около 18:40 часа в село Краводер са му нанесени два удара в областта на лицето. Фелдшерът е обслужен в Спешна помощ – Враца, където е установено, че има спукани кости на носа.
29-годишният нападател, който е от Краводер, е задържан за 24 часа.
"Станала е разправия между фелдшера и брата на пациента", каза за БТА Цветан Цветков, който е секретар в кметството в Краводер.
По думите му линейката дошла веднъж и не отвела 29-годишния пациент. След второто позвъняване медицински екип отново отишъл в Краводер.
"Тогава братът на пациента извадил телефон да снима медицинския екип, станала е физическа разправа между него е фелдшера", разказа Цветков.
